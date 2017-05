Dos Honoris Causa con fuerte vinculación con Asturias

La institución académica asturiana desplegó esta mañana toda su liturgia de los actos solemnes para acoger como nuevos doctores, con el máximo grado, el de Honoris Causa, al constitucionalista italiano Alessandro Pace y al nefrólogo en Pediatría de origen chino aunque nacionalizado estadounidense, James Chan. Que ambos distinguidos "sean de dos especialidades tan diferentes como el Derecho y la Medicina, y de dos países tan alejados entre sí, como Italia y Estados Unidos, pone de manifiesto la proyección multidisciplinar y el sentido universal de nuestra institución. La Universidad no conoce más fronteras que los límites del conocimiento humano", destacó el rector, Santiago García Granda durante su intervención.

Tanto a Pace como a Chan les une una estrecha vinculación con la Universidad de Oviedo que se remonta a cerca de tres décadas en ambos casos. El italiano, impulsor del Comité por el No al Referéndum constitucionalista promovido por el exministro Matteo Renzi, visitó la región hace 30 años invitado por el Área de Derecho Constitucional, con la que ha mantenido una intensa colaboración desde entonces. La relación de James Chan con la Universidad de Oviedo se mantiene desde el año 1985, a raíz de la primera estancia como becario Fulbright del profesor Fernando Santos -que actuó como su padrino en el acto de imposición del Doctor Honoris Causa- en su departamento del Medical College of Virginia. "Ya he venido a Oviedo muchas veces. He hecho muchos amigos aquí y he visto crecer a sus hijos y, ahora, a sus nietos. Volver a Oviedo es pues para mí como volver a casa", aseguró el doctor al recoger "con humildad y gratitud" el título concedido por la Universidad.

Entre el público, en primera fila, se encontraban varios familiares de los nuevos doctores honoris causa. Al acto acudieron también el presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, así como la Defensora del Universitario, Paz Andrés, y el exrector Juan López Arranz.