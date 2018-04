Mieres boicoteará el área central por la ubicación del grado de Deportes

El alcalde de Mieres lo tiene claro: «No acudiré a reuniones del área metropolitana central hasta que no se resuelva este problema». Aníbal Vázquez se refería a la ubicación del grado de Deportes, que reclama para el campus de Barredo, y que se disputa con Gijón y Oviedo. El regidor entiende que son, precisamente, este tipo de cuestiones las que se tienen que tener en cuentan para el futuro desarrollo de la zona urbana regional. Por eso dice con seguridad: «No pienso aparecer».

Estas declaraciones las hacía el responsable municipal esta mañana tras mantener un encuentro con diputado de su misma formación (Izquierda Unida) en la Junta General. Al respecto, Gaspar Llamazares respaldó al alcalde señalando que es el Gobierno regional el que «tiene en sus manos la decisión política a tomar para no enrarecer más la situación desde el punto local y pare no dar un paso atrás en relación al área metropolitana central; porque si la primera decisión importante no se tiene criterios, poco podemos esperar del área metropolitana».