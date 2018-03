El Principado prevé autorizar el grado de Organización Industrial «esta misma semana»

La Consejería de Educación prevé autorizar «esta misma semana» la inclusión del grado de Organización Industrial en la oferta formativa de la Universidad de Oviedo. Lo han confirmado tanto su titular, Genaro Alonso, como el rector, Santiago García Granda, que han inaugurado las jornadas de orientación universitaria 'Vive Uniovi', que se desarrollarán entre hoy y mañana en la capital asturiana.

Una vez que la Universidad presentó los últimos informes requeridos por la consejería, las dudas han quedado resueltas y hay «razones sobradas para su autorización», ha afirmado Alonso, quien se ha mostrado tajante al señalar que «no preveo ninguna dificultad sobrevenida para que no pueda ser autorizado por la Consejería de Educación». De hecho, «esta misma semana prodría estar resuelta nuestra autorización», ha aseverado.

Lo que no está claro es si el grado de Organización Industrial formará parte de la oferta formativa de la Universidad de Oviedo el próximo curso. Así lo ha apuntado el rector, quien ha admitido que «andamos muy, muy cortos de tiempo». No obstante, ha añadido: «Lo vamos a intentar. Vamos a ir cubriendo etapas, tanto con este grado como con otros previstos, pero no hay ninguno que esté en una etapa de desarrollo o de finalización como está este».

Alonso y García Granda han hecho estas declaraciones en el marco de unas jornadas sobre la oferta formativa de la Universidad de Oviedo en las que participarán más de 5.000 estudiantes. Entre hoy y mañana, conocerán todos los títulos que pone a su disposición la institución académica asturiana para que «tengan toda la información cuando vayan a iniciar una titulación».

Aprovechando la presencia de los máximos responsables de Educación, varios estudiantes se han manifestado para reclamar una reducción de las tasas universitarias.