«Las vacunas son el método que más vidas ha salvado», aseguran los pediatras

El número de familias asturianas que no vacuna sus hijos ha sufrido un incremento en los últimos años. A pesar de esto, Asturias sigue siendo una de las comunidades autónomas con las tasas de inmunización más altas. «Ha aumentado ligeramente el número de familias que deciden no vacunar a sus hijos. Se trata de un mala moda, muchas veces vinculada a los colectivos 'anti', pero la bondades de las vacunas son indiscutibles», explica el pediatra Venancio Martínez.

Para el también pediatra José Ignacio Pérez Candás hay una sensación de «falsa seguridad», que puede llevar a algunos progenitores a pensar que las vacunas ya no son necesarias. «Aunque hace años que no se dan casos de poliomielitis y difteria en España, estas enfermedades no están erradicadas. Una bajada en las tasas de vacunación podría hacer que enfermedades que ya no se dan en nuestro país vuelvan a resurgir», alerta Pérez Candás.

Fue precisamente eso lo que ocurrió con el sarampión en muchos países de Europa. Los casos de contagio aumentaron en 2017 un 400% en relación con el año anterior y causaron la muerta a 35 personas, según datos de la OMS. La causa: el descenso de las tasas de vacunación.

Ambos pediatras coinciden en que en España no es necesario aplicar medidas de obligatoriedad, como sí ocurre en países como Bélgica, Italia o Francia, porque la cobertura existente es muy alta. Sin embargo, insisten en la importancia de una campaña educacional «a pie de calle» para informar a los padres de los riesgos de la no vacunación. «Las vacunas son el elemento que más vidas ha salvado, y es deber de pediatras y enfermeras informar a los padres para que elijan la opción correcta», recalcan.