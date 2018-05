Varios sindicatos prevén impugnar la oposición

El sindicato Comisiones Obreras recurrirá y pedirá la suspensión cautelar de la oferta pública de empleo (OPE) del pasado fin de semana. Los servicios jurídicos de Usipa están estudiando las bases legales para hacerlo. Y UGT, que ya ha hecho la consulta, considera que si no hay opción de impugnar la OPE «algo habrá que hacer para defender a los médicos del SAC porque lo que les hicieron fue un engaño total», considera Tatiana Soto. El sindicato médico (Simpa), por el contrario, descarta ese camino. «El Sespa es libre de sacar las plazas que quiera. Estaba claro que las 124 no podían ser de equipos de Atención Primaria porque no las hay», argumenta su presidente, Javier Alberdi, que añade que el Simpa ya impugnó la OPE en cuanto fue convocada, pero por otra cuestión: «No salió concurso de traslados».

Alejandro González, de CC OO, acusó ayer a la Consejería de Sanidad de mentir reiteradamente. Primero, «cuando preguntamos si en la OPE de 2017 estaban incluidas plazas de SAC». El director de profesionales les contestó entonces «que se estudiaría la posibilidad de incluirlas en la oferta de 2018», reprocha González, que ve en esta actitud «una manifiesta mala fe negociadora». Lo respalda la representante de UGT: «En las mesas del grupo de trabajo de las oposiciones nos dijeron que esas plazas no salían». Al final, de las 124 de la OPE del pasado fin de semana, algo más de 50 eran para el SAC, una treintena para médicos de área y el resto, para los equipos de Atención Primaria.

CC OO también acusa al consejero de mentir por decir que las plazas SAC nunca se convocaron. Asegura que lo hicieron en la OPE de 2006 y que, además, esa convocatoria está en vigor. «Adjudicar plazas comprometidas en otra OPE es una irresponsabilidad manifiesta», critica para argumentar la petición de suspensión cautelar de la actual convocatoria.