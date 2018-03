Victoria Vega, la mejor asturiana del MIR Victoria Vega. / E. C, Con el número 38, la ovetense duda entre las especialidades de Neurología y Medicina Intensiva LAURA MAYORDOMO Miércoles, 7 marzo 2018, 13:24

Es la asturiana mejor clasificada en el último examen MIR. De los 13.231 médicos que se presentaron a la prueba el pasado 10 de febrero, la ovetense Victoria Vega Sánchez ha conseguido el número 38. Conoció su excelente resultado precisamente el día de su 25 cumpleaños, el pasado lunes día 5, en Tailandia, donde está disfrutando de unos días de vacaciones con dos compañeras de la Facultad de Medicina de Oviedo. “Una amiga me escribió un whatsapp felicitándome. Me ponía ‘enhorabuena’ en vez de felicidades y me extrañó porque las notas no salían hasta el día 6. Cuando le pregunté me dijo que era por mi puesto en el MIR”. Fue precisamente la filtración involuntaria de los resultados un día antes de lo previsto lo que hizo coincidir su cumpleaños con la mejor noticia que podía haber recibido. “No creo que se me olvide nunca”, bromea.

Victoria Vega, hija de economista y funcionario de Correos y la mayor de tres hermanos, será la primera médica de la familia. Exalumna del colegio La Gesta 1 y del IES Doctor Fleming de la capital asturiana, donde siempre destacó como una buena estudiante, tras su paso por la facultad de Medicina preparó el MIR también en Oviedo, en el Curso Intensivo MIR que dirige el cirujano maxilofacial Jaime Baladrón. Se da la circunstancia de que otros tres asturianos se encuentran entre las cien mejores notas de este año. En concreto, en los puestos 50, 76 y 79. Y sin tener en cuenta la asturianía, hay seis de sus alumnos entre los quince primeros números de orden de la prueba: el 6, 7, 8, 11, 13 y 15.

Como Victoria Vega, no tendrán problema a la hora de elegir la especialidad que quieran. Ella aún no lo tiene decidido, pero se decanta por Neurología o Medicina Intensiva. Y el Principado podría ser su destino final, pero eso es algo que decidirá a su regreso de Tailandia.