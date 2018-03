Victoria Vega, la mejor asturiana del MIR Rodrigo Albillos, Victoria Vega y Sara Rodríguez, tres de los cuatro mejores asturianos del MIR, en su graduación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, el pasado mes de junio. / E. C. Logró el número 38 y duda entre las especialidades de Neurología y Medicina Interna LAURA MAYORDOMO Gijón Jueves, 8 marzo 2018, 03:34

Es la asturiana mejor clasificada en el último examen MIR. De los 13.231 médicos que se presentaron a la prueba el pasado 10 de febrero, la ovetense Victoria Vega Sánchez ha conseguido el número 38. Conoció su excelente resultado precisamente el día de su 25 cumpleaños, el pasado lunes día 5, en Tailandia, donde está disfrutando de unos días de vacaciones con dos compañeras de facultad y MIR, Claudia Morán y Julia Martino, con quien en los últimos meses compartió además horas de intenso estudio en la biblioteca de la Facultad de Física.

«Una amiga me escribió un wasap felicitándome. Me ponía 'enhorabuena' en vez de felicidades y me extrañó porque las notas no salían hasta el día 6. Cuando le pregunté me dijo que era por mi puesto en el MIR». Fue la filtración involuntaria de los resultados un día antes de lo previsto lo que hizo coincidir su cumpleaños con la mejor noticia que podía haber recibido. «No creo que se me olvide nunca», bromea.

Victoria Vega, hija de economista y funcionario de Correos y la mayor de tres hermanos, será la primera médica de la familia. Aún no tiene decidido cuál será la especialidad por la que se decante, pero Neurología y Medicina Intensiva son sus favoritas. En cualquier caso, la elección deberá esperar a su regreso de Tailandia. Vuelve el martes «y a partir de ahí me informaré de los hospitales e iré decidiendo. Dependerá de la especialidad y de que me guste la ciudad también». No descarta quedarse en el Principado. «Es una de mis opciones. Asturias me gusta mucho y en el HUCA siempre estuve contenta», destaca.

Exalumna del colegio La Gesta 1 y del IES Doctor Fleming de la capital asturiana, donde siempre destacó como una buena estudiante, tras su paso por la facultad de Medicina preparó el MIR también en Oviedo, en el curso intensivo que dirige el cirujano maxilofacial Jaime Baladrón. Fue lo mismo que hicieron sus compañeros de promoción María García Vega, de Candás; Sara Rodríguez Suárez, de Oviedo, y Rodrigo Albillos Almaraz, de Sama, situados en los puestos 50, 76 y 79 del último MIR.

Resultados inéditos

Sin tener en cuenta la asturianía, hay otros seis alumnos de esta academia entre los quince primeros números de orden de la prueba: el 6, 7, 8, 11, 13 y 15. «Son los mejores resultados absolutos de los treinta años de historia del curso», destacó ayer Baladrón. Y eso que el de 2018 fue un examen complicado, a tenor de la opinión de los asturianos que se sometieron a él.

«Había algunas preguntas con respuestas debatibles que causaron cierta polémica. En general, salimos todos sin buenas sensaciones», cuenta Victoria Vega y refrenda Rodrigo Albillos.

Ni él ni Sara Rodríguez tienen decidida tampoco la especialidad aunque coinciden en que será «más médica que quirúrgica». A la ovetense, de 24 años, le atraen especialmente la Medicina Interna y la Pediatría. Al langreano, de 25, Cardiología y Medicina Intensiva.

Por su parte, los setenta alumnos de la Facultad de Medicina de Oviedo que se prepararon en la academia Amir consiguieron superar el examen y lograr un número de orden que les permitirá elegir plaza. 33 de ellos están entre los 2.500 primeros puestos, según datos facilitados por su director, Borja Ruiz Mateos.