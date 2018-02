Vidau acusa al Principado de «no resolver los problemas de la Justicia» Guillermo Martínez e Ignacio Vidau, frente a frente en la reunión celebrada ayer. / PABLO LORENZANA El presidente del TSJA asegura que «estamos a la cola del sistema judicial español en desarrollo de la digitalización» MARCO MENÉNDEZ OVIEDO. Sábado, 17 febrero 2018, 04:38

Ignacio Vidau, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), expresó ayer con contundencia su descontento por la actitud del Gobierno del Principado con la Administración de Justicia. Y lo hizo minutos antes de que se celebrara la reunión de la comisión mixta con el Ejecutivo asturiano, con la presencia del consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, y la directora general de Justicia, Encarnación Vicente. Vidau puso sus demandas encima de la mesa. Su postura parte de una premisa pesimista: «Tengo la sensación de que la apuesta política de los gobiernos del Principado por la Administración de Justicia no es clara. No la hay, realmente. Es un ir tirando».

Varios son los asuntos que Vidau considera urgentes de solucionar. Las condiciones en las que se encuentran los edificios del TSJA, la Audiencia y los juzgados de Luarca y Pravia, el desarrollo de la digitalización y un mejor reparto de los jueces asturianos. En la reunión de ayer exigió al consejero una solución para los viejos edificios del TSJA y la Audiencia Provincial, donde una avería en la calefacción hizo que el personal tuviera que trabajar con solo catorce grados de temperatura. Explicó que los dos edificios «necesitan de una rehabilitación integral, de la mejora del aprovechamiento de los espacios, modificaciones en las ventanas, que están desvencijadas...».

También son necesarias obras en los juzgados de Pravia y Luarca, especialmente en este último, donde «una persona impedida no puede acceder al juzgado, salvo que la suban a hombros. Es un primer piso, con escaleras empinadas de un solo tramo y sin ascensor». El caso es que las obras de reforma salieron recientemente a concurso, pero quedó desierto, pues no se presentó ninguna empresa constructora. Según el presidente del TSJA, desde el Gobierno regional «se hacen cosas, pero no se abordan los problemas para resolverlos de manera definitiva, con actuaciones importantes». Por ello, «no se atisba una solución de futuro».

Otra queja de Ignacio Vidau alude a la digitalización. «Estamos a la espera de que el Principado firme un convenio con el Ministerio de Justicia. Esperamos que lo haga pronto y se pueda poner en marcha, porque estamos a la cola del sistema judicial español en desarrollo de la digitalización», indicó. Es más, aseguró que las comunidades que dependen directamente del Estado están «en mejores condiciones que algunas comunidades autónomas, entre las que estamos nosotros». Otro asunto de importancia, aunque Ignacio Vidau reconoció que depende directamente del ministerio, es la demarcación judicial, pues «tenemos bastantes jueces, pero mal repartidos, mal situados».

Promesas de mejoras

El consejero Guillermo Martínez no vio la situación de forma tan negativa como el presidente del TSJA y aseguró que el Ejecutivo regional «está haciendo una apuesta importante por la Justicia en Asturias». Explicó que durante esta legislatura se llevan invertidos 2,3 millones de euros en mejoras de infraestructuras judiciales, que se alcanzó un acuerdo con los sindicatos que supondrá el desembolso de casi tres millones de euros y que, tras la puesta en marcha del nuevo juzgado de Infiesto, «se va a acometer una inversión muy importante, necesaria y demandada» en el de Luarca.

Sobre la digitalización, Martínez explicó que «estamos en plena implantación del calendario que nos va a trasladar el Ministerio de Justicia con el acuerdo para la aplicación del expediente digital en la comunidad autónoma», a lo que sumó el refuerzo de personal para el juzgado que trata los asuntos de las cláusulas suelo o «el esfuerzo en la asistencia jurídica gratuita».

En cuanto a los palacios que albergan las sedes del TSJA y la Audiencia Provincial y que presentan malas condiciones, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana apuntó que «se había encargado a finales del año pasado un estudio con el que, teniendo en cuenta los problemas de los edificios, de aislamiento y accesibilidad, poder acometer las obras más urgentes».