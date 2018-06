Vidau confía en que la nueva ministra aplique en Justicia las mejoras que pedía como fiscal Desde la izquierda, José Antonio Soto-Jove, Jorge González, Almudena Veiga, Javier Casamayor, Ignacio Vidau, Juan Carlos García, José Luis Niño, Jesús Martín, Jesús María Chamorro, y Raquel Martínez. / A PIÑA «Espero que mantenga la misma posición; hay que darle un margen de confianza», señala en la toma de posesión de dos magistrados para el TSJA R. MUÑIZ OVIEDO. Sábado, 9 junio 2018, 03:46

Una de las incorporaciones más paradójicas al gabinete del presidente Pedro Sánchez ha sido la de su ministra de Justicia, la hasta ahora fiscal Dolores Delgado. Lo es porque entre los fieles al líder socialista se encuentra Margarita Robles, exmagistrada del Tribunal Supremo y por tanto teórica candidata al puesto. También porque la propia Robles mantuvo un abierto enfrentamiento con Baltasar Garzón, instructor que ha sido estrecho colaborador de la nueva ministra en la aplicación de la Justicia Universal. Con todo, la sustitución del ya exministro Rafael Catalá por la madrileña Delgado ha dado esperanzas a jueces y fiscales, colectivo que acababa de protagonizar la primera huelga convocada por todas las asociaciones profesionales contra un ministro. No en vano, Delgado está afiliada a la Unión Progresista de Fiscales, una de las más reivindicativas a la hora de solicitar más medios e independencia para la Justicia.

«Esperemos que se mantenga en la misma posición y que logre sacar adelante las cuestiones pendientes para los jueces, magistrados y fiscales», apreció ayer Ignacio Vidau, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Dijo no conocerla pero instó a «darle un margen de confianza, como a todos».

La plataforma reivindicativa que esgrimen las siete asociaciones reclama mayor dotación económica para el servicio, mejoras a nivel laboral y formativo, una profunda reforma del sistema procesal para agilizarlo, y otra forma de nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reduzca la influencia política en la selección. «Espero y deseo que la ministra tenga éxito en el desempeño de su función, aunque no va a ser fácil», concedió Vidau. «Es un momento en el que los jueces y fiscales reclaman mejoras que esperemos las pueda tener en cuenta y mejorar la situación», confió.

Pruebas de selección

El presidente del TSJA se pronunció así antes de la toma de posesión de dos nuevos magistrados especialistas para la Sala de lo Social: Almudena Veiga Vázquez y José Luis Niño Romero. Ambos se impusieron al resto de aspirantes en unas pruebas selectivas convocadas hace ahora un año. Niño Romero concurrió siendo el responsable del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés, y ayer juró su nuevo destino. Veiga Vázquez era fiscal especialista en el área de Gijón y optó por prometer guardar y hacer guardar la Constitución.

Pasar de la carrera fiscal a la judicial suponía «un reto personal y profesional; en el mundo del Derecho hay que reciclarse constantemente», explicó ella. «Cuando estudiaba la carrera me especialicé en el Derecho del Trabajo, no es nuevo para mi salvo en el ejercicio de magistrada», comentó. En Gijón asumía causas laborales y mercantiles «así que tampoco me coge de nuevas». Admitió que pasar de fiscal a magistrada le obligará a «cambiar un poco los esquemas».

«La Justicia asturiana funciona razonablemente bien», valoró su nuevo colega. El funcionamiento de la Sala de lo Social del TSJA «es casi excelente, con un tiempo de respuesta de entre uno y dos meses en recursos de súplica», detalló Niño Romero. El magistrado venía encargándose también de los pleitos por conflictos laborales en Avilés. Se trata de «una jurisdicción más cercana a la vida de todos; por eso recalé aquí», indicó.

En la ceremonia estuvo José Antonio Soto-Jove, el presidente de la Audiencia Provincial, cargo que renovará cuatro años. Es el único aspirante para ocuparlo y está citado la próxima semana para presentar su proyecto en una entrevista ante el CGPJ.