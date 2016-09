Goran Sudzuka protagoniza el primer día de las Jornadas del Cómic

Si algo caracteriza a las Jornadas del Cómic de Avilés es su condición de internacionales. Desde hace veintiún ediciones, los organizadores de esta cita ponen a trabajar sus agendas durante doce meses para conseguir traer a la ciudad los nombres más destacados del panorama de dibujantes de cómic actual. Este duro trabajo no finaliza hasta las horas previas a las jornadas, cuando aún se ultiman los flecos finales para ofrecer así la calidad que caracteriza a este evento. Jorge Iván Argiz, responsable de la organización, reconoce que «es difícil convencer a los autores en el sentido de que no deja de representar una semana de parón total en su creación».

Pese a las complicaciones y a las bajas de última hora como la de Gabriel Hernández Walta, las Jornadas del Cómic siempre presentan un cartel internacional muy atractivo y variado para los fans. Precisamente será el artista croata Goran Sudzuka el encargado de abrir y protagonizar en solitario la primera jornada de actividad que tendrá lugar hoy por la tarde. Aunque su nacionalidad no se asocie rápidamente a la industria del cómic, Sudzuka se ha abierto paso a la perfección en el mercado tanto americano como europeo. Este graduado en diseño comenzó su andadura profesional en el mundo de la animación antes de dedicarse en exclusiva al cómic en su Croacia natal, desde donde enseguida llamó la atención de las gigantes compañías norteamericanas.

Sudzuka recaló entonces en Vertigo, sello de la editorial DC Comics donde, todavía siendo un recién llegado, creó junto a Jamie Delano su propia serie de cómics, 'Outlaw Nation', que se compuso de 19 números y con el que consiguió el prestigioso premio Eisner Award. A partir de entonces y durante los últimos quince años, el dibujante croata ha seguido ligado a la compañía norteamericana, donde ha colaborado en series como 'Hellblazer: Lady Constantine', 'Ghosted', 'Y: The Last Man' y, probablemente las que sean más conocidas para el gran público, 'Lobezno' y 'Wonder Woman'.

El croata y George Pérez han colaborado con su trabajo en la serie 'Wonder Woman'

Esta mítica heroína será la gran protagonista de esta edición de las Jornadas del Cómic, ya que además de Sudzuka también visitará Avilés George Pérez, mítico y aplaudidísimo dibujante que entre sus múltiples trabajos también cuenta con una importante aportación a la colección 'Wonder Woman'. Pérez, cabeza de cartel del evento, ha sido muy alabado por la crítica por la riqueza visual de sus ilustraciones y su capacidad para explotar los recursos del medio y acercarlo así al lenguaje cinematográfico. Esto último es muy valorado en los dibujantes de cara al escenario actual de continuas adaptaciones en la gran pantalla. De hecho, 'Wonder Woman' es uno de los proyectos inmediatos de DC Comics, que estrenará la película en solitario de esta superheroína en junio de 2017 con la actriz Gal Gadot como protagonista.

Los aficionados a las jornadas tendrán que esperar hasta el sábado para asistir a la charla de George Pérez, pero esta tarde a partir de las 19 horas ya podrán disfrutar del encuentro con Goran Sudzuka en el Auditorio de la Casa de Cultura. Quince minutos antes de que el artista croata inaugure la ronda de coloquios tendrá lugar la inauguración del evento con la presencia de los invitados que ya se encuentran en Avilés. Además, tras el fin de la charla tendrá lugar la primera sesión de firmas, que se repetirá todos los días al fin de cada jornada.

Mañana comenzará también la ronda de videocine que cada mediodía a las 15.30 horas ocupará la Sala de Conferencias de la Casa de Cultura. Las películas que se proyectarán son 'Mazinger Z, el robot de las estrellas', 'Protectores del universo', 'El retorno de Superman' y, media hora antes de lo habitual por ser el último día, 'Vampirella'. Todas las actividades están a punto para contentar a todos los 'frikis' del cómic.