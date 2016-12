La Cofradía pierde la gestión del restaurante de la vieja rula

La Cofradía de Pescadores Virgen de las Mareas se queda sin la concesión del restaurante sito en el edificio de la antigua rula. La Autoridad Portuaria se la ha otorgado a la comunidad de bienes Bar Restaurante La Vieja Rula, constituida por quienes en realidad la gestionan como subarrendados por la Cofradía. El contrato es por cuatro años a contar a partir del próximo 1 de enero.

El actual expira el día 31 y la Autoridad Portuaria abrió el correspondiente concurso, al que optaron dos candidatos, la Cofradía y la referida comunidad de bienes, a la postre la nueva adjudicataria. El consejo argumenta su decisión en que su oferta «resulta más beneficiosa al basarse en un modelo de explotación directa por personas con experiencia acreditada, que compromete además una serie de inversiones para la mejora de las instalaciones concesionadas».

La Cofradía ya perdió en 2009 la gestión de la venta de pescado en la lonja, ahora en manos de la sociedad mixta Nueva Rula de Avilés, de la vieja fábrica de hielo y, más recientemente, del surtidor de gasóleo del muelle pesquero, igualmente adjudicado a la referida sociedad, de la que es partícipe, si bien no acude por decisión propia a las reuniones del Consejo de Administración. El Puerto, el Principado y, de forma poco más que testimonial, la Cámara de Comercio de Avilés completan el capital.

El Puerto sí renueva la concesión que permite a la Cofradía ocupar parte de la vieja rula

El año pasado Virgen de las Mareas solicitó recuperar la gestión de la rula, al entender que la actual gestión es «negligente y contraria a los intereses de Nueva Rula de Avilés», y la negativa de la Autoridad Portuaria desencadenó un conflicto entre ambas partes que lejos de amainar se acrecienta.

Como telón de fondo se dibuja la negativa de Nueva Rula de Avilés a abrir, como solicitaba la Cofradía, un proceso para depurar posibles responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración por la gestión llevada a cabo a raíz de la inspección que realizó la Agencia Tributaria en la lonja, saldada con un acuerdo que obliga a Nueva Rula de Avilés a pagarle más de un millón de euros.

Demanda

La Cofradía interpuso finalmente una demanda de acción social de responsabilidad contra al menos trece integrantes del consejo de administración de Nueva Rula de Avilés a lo largo de diferentes años. También contra anteriores representantes de la propia Cofradía, el Principado y la Autoridad Portuaria, a cuyo presidente, Santiago Rodríguez Vega, ha denunciado igualmente vía judicial, tanto el colectivo como su vicepresidente, el armador José Ignacio Santiago, a quien acusó de urdir una estrategia para hacerse con el control de Nueva Rula Avilés.

«Él es el que está detrás de todo. Lo que quiere es dirigir la rula pensando en su bolsillo y aprovechándose de fondos públicos. No es una tema de pescadores. Lo que hay es un grupito de gente manejada por un armador que ha secuestrado a la cofradía para mirar por sus intereses. Sus planteamientos no tienen nada que ver con los del sector, que mayoritariamente quiere que la venta de pescado continúe en manos de Nueva Rula de Avilés, no de un armador en la sombra y de su reducido círculo», manifestó en su día Rodríguez Vega.

La Cofradía calificó las declaraciones de «injurias, calumnias y difamaciones que constituyen una intromisión en el derecho al honor» al tiempo que expresó su apoyo a Santiago «como socio y miembro de nuestra junta rectora». La Autoridad Portuaria sí accedió ayer a renovar la concesión que permite a Virgen de las Mareas ocupar parcialmente la primera planta de la antigua rula, donde tiene su sede. Otorgada el 18 de diciembre de 2013, la actual expira el 31 de diciembre, y ha sido renovada por cuatro años.

Antigua fábrica de hielo

También se ha dado luz verde para derribar el inmueble de la antigua fábrica de hielo del muelle pesquero, devorada por un incendio el pasado mes de agosto cuando ya se había iniciado el proceso de desmontaje de la maquinaria, toda vez que la instalación había causado baja en abril.

El Consejo de Administración acordó además aceptar la renuncia parcial planteada por Nueva Rula de Avilés, la sociedad que gestionaba la instalación en régimen de concesión desde 2009. Hasta entonces también estaba en manos de la Cofradía de Pescadores Virgen de Las Mareas. Una vez cumplida tal formalidad, la Autoridad Portuaria, propietaria del inmueble, procederá a licitar el proyecto y la obra de demolición, que podría materializarse en el primer trimestre del año.