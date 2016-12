Mujeres formadas buscan una oportunidad en 'Enfocatalento'

El proyecto para la empleabilidad de mujeres tituladas del municipio de Avilés, conocido como 'Enfocatalento', no comenzará las sesiones hasta esta mañana, aunque todo apunta a que esta experiencia piloto de cuatro meses se repetirá en un futuro no muy lejano. «Todos los responsables de la organización estamos gratamente sorprendidos por la aceptación, estoy seguro de que habrá una segunda fase», resaltaba ayer Manuel Campa, concejal de Promoción Económica, durante la presentación en la Escuela de Emprendedoras.

Su compañera Raquel Ruiz, edil de Igualdad del Ayuntamiento, señaló el éxito de desarrollar un proyecto transversal. «Es fundamental seguir apostando por políticas de empleo e igualdad y que estas no se queden sólo en una concejalía, sino que todos aunemos esfuerzos», comentó Ruiz. Ante ella, las quince mujeres participantes en esta primera edición de 'Enfocatalento' escuchaban atentamente los consejos de los dos políticos, de Asunción Luzán, directora de la Escuela de Emprendedoras, y Consuelo Hernández, coordinadora del proyecto.

Todas ellas tienen una característica que las diferencia del resto de aspirantes que han tenido que quedarse fuera vista la alta demanda: su formación. «Hay muchas tituladas universitarias y también alguna que proviene de Formación Profesional, buscábamos un perfil concreto de participante para poder enfocar mejor todas las actividades y talleres que se llevarán a cabo en los próximo meses», confesaba Consuelo Hernández, encargada de guiar a estas mujeres en el duro pero estimulante recorrido que se les presenta delante.

Como todas las participantes ya tienen cubierta, en mayor o menor medida, la parte formativa del currículum, las acciones de 'Enfocatalento' se centrarán en mejorar su autoestima y hacerles creer en sus posibilidades. «Todas son mujeres de entre treinta y 45 años, por lo que tenemos que trabajar mucho en torno a la dimensión psicológica e interpersonal», apuntaba. Hernández, dirigiéndose a sus futuras alumnas, las animó a «salir fuera de vuestros marcos habituales de pensamiento, creer en vosotras mismas y vuestro propio talento sin poneros límites, porque eso será lo primero que os ponga freno».

Una sugerencia respaldada también por Asunción Luzán, que destacó la naturaleza «abierta» del programa. «La idea inicial nos la propuso el Ayuntamiento y enseguida la aceptamos porque nos dimos cuenta de que era un proyecto muy participativo y moderno que servirá para poner en contacto a las quince participantes con distintas empresas, directivas u otras mujeres que han sacado adelante sus negocios», aclaró.

De la misma forma, Luzán recomendó a las implicadas no cerrar puertas y estar abiertas «tanto a oportunidades de trabajo por cuenta ajena como propia». En esta línea, la directora del centro apuntó que «a veces los estudios te proporcionan una formación de base que no necesariamente tiene que estar relacionada con esa temática», alentándolas así a que no se limiten a la hora de establecer metas.

Consuelo Hernández fue la encargada de presentar el cronograma oficial de 'Enfocatalento' a las presentes, que esta misma mañana comenzarán las sesiones dedicadas al 'Coaching para el empleo'; se trata de dos rondas de entrevistas individuales con cada una de ellas para identificar sus aptitudes. Del 16 de enero hasta finales de febrero tendrán lugar las 'Actuaciones de capacitación', talleres de asistencia obligatoria que dejarán paso a la elaboración de un proyecto profesional y su posterior puesta en marcha junto a una mentora. Las ideas se presentarán en la jornada de clausura.