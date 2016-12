El Partido Popular ve «muy complicado» que haya un acuerdo presupuestario

Han pasado dieciocho días desde que el equipo de gobierno presentó el proyecto de presupuestos para el próximo año y parece que ya nada puede evitar que la alcaldesa, Mariví Monteserín, tenga que someterse a una cuestión de confianza si es que quiere sacar adelante las cuentas de 2017. Sólo les queda a los socialistas en la recámara la posibilidad de que el PP apoye su propuesta y eso, a tenor de las últimas declaraciones de los dirigentes populares en Avilés, parece prácticamente imposible.

El portavoz municipal del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, y el secretario general del partido en la ciudad, Alfonso Araujo, mantienen el mismo discurso de hace unos días, cuando la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, les presentó el presupuesto. El primero apuntó que «ya en la primera reunión dejamos claro que no nos ha gustado la forma en la que han actuado y que la negociación de un presupuesto no puede partir de una propuesta cerrada por parte del gobierno, sino que debe hacerse desde el minuto uno escuchando nuestras aportaciones». Aún así, los populares plantearon propuestas que confiesan saber que supondrían importantes modificaciones en las cifras presupuestarias del PSOE, entre ellas ampliar el presupuesto de promoción económica, el del área de deportes o acometer las urbanizaciones de la avenida de los Telares y de los accesos a La Carriona desde la rotonda de Buenavista. «En este escenario veo muy complicado un acuerdo, aún así estamos abiertos a una nueva reunión, que podría ser hoy o mañana», apuntó De la Torre.

En todo caso, ya pone la vista en el futuro y espera que de cara a los dos años de mandato que todavía restan «los socialistas vean que tienen que tenernos en cuenta a la hora de negociar y también en el diseño de la ciudad, ellos tienen ocho concejales y nosotros seis; si no negocian con nosotros tendrán que buscar una alternativa en Somos o las cosas continuarán así, algo que no beneficia a nadie».

Hasta el momento, el proceso negociador ha supuesto que Somos, Izquierda Unida y Ganemos hayan descartado el apoyo. En el caso de la edil de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, ya anunció la pasada semana su abstención y después de la última reunión con la concejala de Hacienda el lunes, mantiene esa postura. «Es el único presupuesto viable y no vamos a bloquearlo porque el voto en contra nos aboca a una cuestión de confianza y cuando la oposición tenga que presentar su alternativa no la va a tener». En general mostró su acuerdo con el contenido de las cuentas, pero lamentó que su organización no haya participado en su elaboración, lo que justifica su abstención.

El Pleno se celebrará el próximo jueves día 29 y todo indica que enero será un mes convulso porque habrá una cuestión de confianza y la oposición tendrá que alcanzar un acuerdo para nombrar nuevo alcalde o el presupuesto será aprobado en un mes.