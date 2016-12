Declaran los afectados por la supuesta estafa de la lotería de El Arbolón

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Avilés ya practica diligencias de investigación en el caso de la presunta estafa de la lotería del año pasado de la Asociación de Vecinos de El Arbolón. En los últimos días han sido llamados a declarar tanto los denunciantes como otros miembros del colectivo que no habían adquirido ninguna de las 91 papeletas que llegaron a venderse.

Los afectados son muy numerosos, y acusan al presidente del colectivo, Ignacio Pire, de no haber abonado el dinero correspondiente a los premios del sorteo de Navidad. El pasado mes de marzo se interpuso una denuncia ante la Policía Nacional ya que, transcurridos cerca de tres meses del sorteo, ninguno de ellos había recibido los 24 euros que correspondían por papeleta. Hay 2.184 euros pendientes de pago y, en su día, Pire se justificó asegurando que la asociación había sufrido un robo en su local, lo que les había privado del dinero necesario para abonar los premios.

Después de aquello, dejó de aparecer por el local y de responder a las llamadas telefónicas. Tampoco acudió a los juzgados cuando fue requerido para prestar declaración, por lo que fue declarado en busca y captura, tal y como se comunicó a los afectados. Ahora está por ver si el juez opta por abrir juicio oral o si archiva el caso.

Expulsados del local

Este no es, no obstante, el único problema que afecta al colectivo de vecinos, que ha sido además expulsada de su sede, en el local de asociaciones de El Arbolón, situado en la avenida de Gijón por el Ayuntamiento. Ocupaban no solo un despacho, sino también las salas comunes, en las que organizaban diversas actividades. La Concejalía de Participación Ciudadana llevaba ya cerca de dos años realizando gestiones y requerimientos debido a reiterados incumplimientos por parte de la directiva.

El procedimiento fue largo y culminó este otoño cuando, después de un farragoso proceso administrativo, se les reclamaron las llaves del local. «Nos las entregaron y se cambió la cerradura», asegura el edil Miguel Ángel García Balbuena. Desde entonces la asociación vecinal de El Arbolón no lleva a cabo ningún tipo de actividad. La mayor preocupación ha sido la de los talleres y otros grupos que se reunían una o varias veces por semana, que se han visto obligados a buscar alternativas. Muchos de los participantes han optado por acudir a otros colectivos vecinales, como el de Pedro Menéndez, en el centro, o el de Versalles.

«Incumplían la normativa y casi toda la junta directiva estaba dimitida, solo quedaba el presidente», asegura Balbuena, para quien la asociación ya ha dejado de existir. «Ya no participan en nada», explica. Desde la expulsión del local, nadie ha vuelto a tener noticias de los antiguos directivos en El Arbolón, aunque se desconoce si Pire ha sido llamado a declarar también recientemente y, de haberlo sido, si ha acudido esta vez a los juzgados.