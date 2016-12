La Cofradía de Pescadores cerró 2015 con un beneficio de 320.000 euros

La Cofradía de Pescadores Virgen de las Mareas cerró 2015 con un resultado positivo de 320.000 euros y su valor patrimonial neto superaba entonces los 2,5 millones, según consta en documentación oficial aportada por la propia entidad. En 2014 y 2013 los beneficios ascendieron a 148.000 y 297.000 euros, respectivamente. Los números demuestran, por tanto, que aún en el caso de que la retirada de las concesiones del surtidor de gasóleo y de la explotación del bar de la vieja rula supusiesen, como sostiene la entidad, una merma de 100.000 euros anuales en sus ingresos, el balance sería claramente positivo, 220.000 euros en 2015, por lo que no resultaría necesario subir las rentas de los inquilinos que habitan las casas de El Nodo para salvar sus cuentas.

La cofradía ya ha puesto tal posibilidad sobre la mesa. Afirma que la decisión de la Autoridad Portuaria de retirarle ambas concesiones estrangula su economía y plantea como salida revisar al alza el precio de los alquileres, si bien no ha tomado decisión alguna al respecto. En este sentido, ya ha incrementado las rentas de algunos de los inquilinos, por lo que «la única opción sería subir las que pagan viudas, jubilados y marineros. Nuestra consigna y filosofía siempre ha sido no tocar a este colectivo, pero si nos privan de los ingresos que suponían el surtidor y el bar, si nos tratan de asfixiar, tendremos que adoptar soluciones que no estaban contempladas», manifestó el secretario y portavoz de la cofradía, Alejandro Álvarez.

La documentación aportada por Virgen de Las Mareas a la que ha tenido acceso este periódico cifra en 60.000 euros brutos los ingresos generados en 2015 por el surtidor del combustible, cantidad de la que habría que deducir los gastos de personal y de suministro energético, que no detalla.

En cuanto al bar, lo ha subarrendado a personas físicas que abonan el precio de la concesión más los 5.000 euros que por el mismo concepto le cobra la Autoridad Portuaria por la cesión de las dependencias en las que tiene su sede, sitas en la primera planta del edificio de la antigua rula. Por tanto, la concesión del bar le permite pagar la sede sin llegar a explotarlo directamente.

La suma de ambos conceptos, surtidor y bar, suma 65.000 euros sin tener en cuenta los gastos que genera el primero, que lógicamente habría que descontar del beneficio. Aún obviándolos, la merma de ingresos se queda muy lejos de los 100.000 euros que argumenta la cofradía.

La concesión del surtidor de combustible expiró el 31 de marzo. La Autoridad Portuaria acordó entonces otorgársela provisionalmente a Repsol y posteriormente, en noviembre, resolvió depositarla en Nueva Rula de Avilés, la sociedad que gestiona la venta de pescado en la lonja, hasta 2009 en manos de la cofradía. Ese mismo año también perdió la vieja fábrica de hielo, igualmente otorgada a la referida sociedad. Quedó fuera de servicio en abril y tras ser pasto de las llamas en agosto su destino no es otro que el derribo.

Nueva Rula de Avilés también gestiona la nueva fábrica de hielo, integrada en el edificio de la propia lonja y operativa desde junio del año pasado. En lo que al bar se refiere, la Autoridad Portuaria ha otorgado la concesión directa a la sociedad de bienes constituida por las personas que, en régimen de subarriendo, posibilidad que no recogían las bases, la explotan en realidad. Entrará en servicio el día 1, por cuatro años.