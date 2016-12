Con el espíritu de Leonard Cohen

El espíritu de Leonard Cohen estrechó ayer su mano con los avilesinos que se acercaron hasta el salón Allegro del Hotel 40 Nudos para asistir al homenaje organizado por el Aula Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Armando Arias y patrocinada por Cafés Toscaf, y que contó con la privilegiada voz de La Caravana del Verso.

Rodrigo Alperi y Joaquín de la Huelga se presentaron ante el público con un estilismo que homenajeaba la clásica imagen del cantautor, fallecido el pasado noviembre, con sombrero y traje gris. En la presentación dejaron claro que el objetivo de la cita no era tratar de reproducir «su personalísima voz y su forma de cantar».

Eran las palabras con las que Joaquín de la Huelga abría la cita, confesando que su aspiración era trasladar hasta Avilés el espíritu de un artista que emocionó a España cuando describió su vinculación sentimental con este país al recibir el premio Príncipe de Asturias de Las Letras en 2011.

Música y verso

Rodrigo Alperi abrió la velada interpretando 'So long, Marianne', el homenaje musical de Cohen a Marianne Jensen, la mujer «más perfecta» que amó un creador con fama de mujeriego y que fue el primer gran éxito de su primer disco, 'Songs of Leonard Cohen'. El medio centenar de asistentes respondió con un encendido aplauso.

A partir de ahí, el recital se estructuró abordando las dos grandes facetas del músico canadiense. Alperi interpretó sus principales canciones mientras que Joaquín de la Huelga alternaba entre los temas un recorrido bibliográfico y recitaba diferentes poemas.

No faltaron los grandes temas de Cohen como 'Suzanne', 'The Partisan', 'Famous Blue Raincoat'', 'Chelsea Hotel', 'If It Be Your Will', 'Dance Me to the End of Love', 'Tower of Song' para concluir con dos canciones emblemáticas: 'Pequeño vals vienés', donde materializa su pasión por Federico García Lorca, y el 'Hallelujah', continuamente versioneado y recordado.

Así que, si ayer por la noche vieron caminar a un tipo por la calle de La Fruta, tapado con un sombrero y buscando «el acorde secreto de David» no lo duden: pasaron al lado de Leonard Cohen.