La presidenta local del Partido Popular, dispuesta a aprobar el presupuesto municipal

«El presupuesto se va a aprobar de todas formas, así que parece mejor que se haga dos meses antes y con algún proyecto nuestro», asegura la presidenta local del Partido Popular, Carmen Rodríguez Maniega. Ayer mismo, el PP regional anunció su disposición a aprobar las cuentas autonómicas para el año 2017 gracias a una modificación del mínimo exento en el impuesto de sucesiones, y parece que ese clima de entendimiento entre los socialistas y los populares se extenderá también al Ayuntamiento de Avilés.

Ambas formaciones continúan manteniendo conversaciones en el marco de la negociación presupuestaria y, a pesar de que no ha habido demasiados avances, Maniega reconoce que «van por buen camino». Ella misma asegura haber hablado con el secretario general socialista, Luis Huerga, a quien le habría expuesto el deseo de su formación de poder realizar aportaciones en la futura reordenación del parque del Muelle, para la que las cuentas municipales contemplan un concurso de ideas. Al mismo tiempo, también se ha reclamado un calendario de plazos de la sobras que hay pendientes. «Esa es una cuestión de confianza», señala Maniega, que insiste en que «los ciudadanos piden un entendimiento».

Por lo pronto, esta mañana se celebra la Comisión de Hacienda que deberá dictaminar los presupuestos, y los ediles populares, según afirmó ayer su presidenta, se abstendrán. Este no será necesariamente el sentido del voto en la sesión plenaria del próximo jueves, donde esa abstención no sería suficiente para que salieran adelante las cuentas, y aún tendrán que darse algunos pasos más para que los concejales del PP den luz verde al presupuesto.

Después de la comisión seguirá habiendo conversaciones, con la intención de cerrar un acuerdo que permita que las cuentas se aprueben en diciembre y no más adelante, como sucedería en el caso de que el gobierno optase por una cuestión de confianza. «Está claro que el Partido Popular no va a intentar gobernar con Podemos y que tampoco va a apoyar a un candidato de ese partido, así que el escenario es claro», señala Maniega, que ve imposible que los grupos de la oposición puedan sacar adelante un proyecto común alternativo al del Partido Socialista. Si el gobierno acudiese, pues, a esa cuestión de confianza para aprobar los presupuestos del próximo año, no tendría ningún problema y esta le sería favorable por la falta de acuerdo entre la oposición.

En ese escenario en el que «sí o sí» el presupuesto de Avilés se aprobaría entre los meses de enero y febrero, la presidenta de los populares cree que «todo es posible hasta el último momento», y que esto «demuestra la capacidad de llegar a acuerdos del PP». A pesar de todo, asegura que aún no se encuentran «en disposición de decir que hay un acuerdo» , como sí ha ocurrido a nivel autonómico. En el caso de que finalmente se lograra, tendría que ser avalado por la Junta Local, para después trasladarlo al Comité Ejecutivo regional. Si los socialistas lograsen el sí del PP a las cuentas, les bastaría para sacarlas adelante, ya que conseguirían la mayoría absoluta.

«Con dificultad»

Maniega aseguró ayer que pediría un esfuerzo a los dos concejales que están llevando a cabo la negociación: el portavoz, Carlos Rodríguez de la Torre, y Alfonso Araujo. El primero de ellos, sin embargo, manifestó a este diario que aún no había «nada concreto», y que se estaba encontrando «con muchas dificultades» para acercar posturas y arrancar algún compromiso. «Tenemos mucha disposición, pero no está siendo fácil», señaló.

Lejos de expresarse tan optimista como su presidenta, manifestó reservas sobre la posición de su partido. «Hay que tener prudencia», expone De la Torre. No niega la posibilidad de alcanzar un pacto con el PSOE, pero mantiene el mismo argumento que ya ha venido expresando en días previos: «Este no es el presupuesto del PP, y habría que haberlo negociado desde el principio, aunque no nos levantaremos de la mesa hasta el último momento», indica.

Entre las peticiones del Partido Popular figuraban la ampliación de la partida destinada a promoción económica y también para el departamento de deportes. Así mismo, manifestaron la necesidad de mejorar los accesos a La Carriona desde la rotonda de Buenavista y de, al menos, el primer tramo de la avenida de Los Telares.

Así las cosas, y con un esperable voto afirmativo de los populares el próximo día 29, el gobierno local tendría también garantizada la abstención de la concejala de Ciudadanos, que ya ha anunciado su abstención. Las negociaciones, en cambio, están rotas con los partidos de izquierdas, tanto con Somos e Izquierda Unida, de los que el equipo de gobierno socialista se desmarcó desde un primer momento, como con Ganemos, un grupo con el que sí hubo algunas reuniones más, aunque tampoco se llegó a un acuerdo.