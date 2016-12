El recuerdo a la Creedence Clearwater

El grupo Mardi Grass actúa esta noche, a partir de las 23.30 horas, en el Don Floro, en la calle de Galiana. Interpretarán temas de la Creedence Clearwater Revival, una de las mejores bandas estadounidenses de todos los tiempos, tan conocido como 'Have You Ever Seen The Rain', 'Fortunate Son', 'Proud Mary' o 'Bad Moon Raising', entre otros.