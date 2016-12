El Ayuntamiento deniega la instalación de una feria en la pista de La Exposición

El Ayuntamiento de Avilés ha denegado a los feriantes el uso de la pista de La Exposición para colocar las atracciones durante las fiestas de Navidad. La concejalía de Festejos señala que tres de los montajes no cumplen con algunos de los requisitos y por ello rechazan dar su autorización. Por su parte, los feriantes se sienten «indignados» y apuntan a que todas las deficiencias son subsanables. «Ya las hemos montado allí otros años pero este quieren que nos vayamos al Quirinal y no entran a razones», denuncian.

El problema está en el excesivo peso de tres de las atracciones: el tren de la bruja, el dragón y el saltamontes, lo que impediría montarlas en La Exposición. «Primero no nos dejan cambiarlas de ubicación para repartir mejor el peso y cumplir el requisito, pero aunque esas no cumplieran el resto sí lo hacen, y tampoco nos dejan instalarlos», lamentan los feriantes, que añaden que «otros años se han instalado esos montajes a la parte de hormigón de la pista porque soporta más peso».

El Ayuntamiento alega que la zona carece de toma de tierra y por ello no es segura, mientras que los afectados afirman que «nunca la hubo, pero siempre contratábamos a alguien que nos hacía la instalación y no había problemas», indican. Los feriantes recuerdan que lo habitual durante otros años era que, en el caso de que el Ayuntamiento observase deficiencias, les daba un plazo para solventarlas, algo que no ha sucedido este año. Ahora el Ayuntamiento no les da ninguna opción de instalarse en su ubicación habitual en estas fechas.

El próximo martes se celebrará una nueva reunión entre los feriantes y la Concejalía de Festejos en la que se tratará de llegar a un acuerdo. «Esperamos que nos dejen hacer los cambios, y si no tendremos que actuar porque esto es injusto», apuntan.