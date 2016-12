Los comerciantes confían en que las ventas,«de momento flojas», se animen estos días

Esta noche llega Papá Noel a la mayoría de los hogares en los que hay niños pequeños con regalos que no ha comprado en Avilés. Es la impresión que se advierte desde la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) que califica de «flojillas» las ventas de la campaña de Navidad en curso. No obstante, aún no han saltado las alarmas a la vista de la tendencia manifestada por los consumidores en los últimos años, y que parece reproducirse en esta recta final de 2016, de dejar las compras para el último momento.

«Es un poco prematuro avanzar el resultado de las ventas porque queda mucha campaña y muchas personas compran el grueso de los regalos de Reyes a ultimísima hora», valora Javier Reig, portavoz de la UCAYC. Se confiesa, por tanto, «optimista» y tímidamente se atreve a pronosticar un posible aumento de las ventas a tenor de lo que señalan «todos los indicadores económicos, tanto los macro como los micro». Por lo tanto, «vamos a seguir trabajando con ilusión».

Le consta que las agencias de transporte han registrado un aumento importante de sus repartos por las ventas online. «Mucho más que el año pasado, lo que va en detrimento del comercio local, pero eso ya sabemos que es así, que ha venido para quedarse y que lo que tenemos que hacer es jugar otra baza, ganar en optimización», apunta.

Esa optimización a la que se refiere se aprecia ya en algunas prácticas de los comerciantes. En comparación con las navidades pasadas, este año se ven menos carteles de descuentos en los comercios. Reig lo enmarca en que «hemos aprendido a ajustar los stocks». Explica que «otros años quizás había quedado más género por vender y había que ir liberando excedente, ahora compramos más ajustado a lo que se vende por una cuestión de eficiencia».

En el caso de los comercios de textil, el tiempo tampoco ha ayudado a la venta de prendas de abrigo en el que está siendo un otoño-invierno más bien cálido. En cualquier caso, estos días es previsible que se vendan conjuntos de corte festivo independientemente del frío o calor que haga.

Según la Confederación Española de Comercio (CEC), esta campaña navideña será la mejor para el comercio en los últimos ocho años, con un crecimiento de las ventas del 6% y un gasto medio estimado por persona de 725 euros. «Veremos qué porcentaje de este dinero se emplea en regalos apreciados por sus receptores y cuántos pasarán a engrosar la estadística de obsequios desafortunados», se pregunta el experto en optimización de ventas y marketing de la consultora Invespromo Consulting, Javier Sardá.

Un estudio de expertos en marketing publicado en la revista especializada 'Current Directions in Psychological Science' recuerda que el destinatario valora siempre más los obsequios que son útiles. También los regalos de 'experiencias'.