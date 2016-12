La Navidad descarga su magia

Con las puertas de los colegios e institutos cerradas por vacaciones, ayer viernes fue el día de festivales como el infantil promovido por las asociaciones de Llaranes, que contó con la presencia del concejal de Participación Ciudadana, Miguel Ángel Balbuena, o el encuentro de colectivos como el de jóvenes voluntarios europeos que tuvo lugar en el edificio Fuero. Son los asturianos que han desempeñado su labor en países europeos como Polonia, Bulgaria o Alemania, que aprovecharon para intercambiar y contrastar sus experiencias con las de los extranjeros que han realizado aquí el voluntariado.

Fue también el día en el que la Navidad comenzó a desplegar su magia con el primero de los espectáculos que en estas semanas conquistarán a los más pequeños. El de ayer fue en el centro sociocultural de Los Canapés y corrió a cargo de Pablo Picallo, que encandiló al público con peculiar humor en su espectáculo 'Desequilibrados'.

En el centro cultural Valey de Piedras Blancas, el musical 'Susana y los Siete Enanitos' entusiasmó a los niños con una versión del cuento clásico protagonizada por la popular artista asturiana.

Hoy, el deporte protagoniza una jornada de Nochebuena que, a partir de la tarde y durante todo el día de Navidad, deja el entretenimiento en manos de mercadillos y exposiciones. Desde las 10 horas, en el campo de fútbol de Tabiella se celebra el torneo de fútbol 7 alevín 'Memorial José Aurelio Ovies', organizado por el Navarro Fútbol Club. Está previsto que la entrega de premios tenga lugar alrededor de las 13.45 horas.

En el polideportivo de Piedras Blancas, de 9 a 22 horas, habrá un torneo de fútbol sala, mientras que en la carpa de la plaza de Europa y alrededores, de 12 a 14 y de 16 a 21.30 horas, abrirá, tanto hoy como mañana, el parque infantil.

Habrá además un vermú musical navideño a partir de las 13 horas en la plaza de Carlos Lobo, que correrá a cargo de Fran Juesas, y servirá de enlace con la ceremonia religiosa que tendrá lugar en la iglesia de San Antonio de Padua a las cinco de la tarde. En ella, el grupo Scout Caph repartirá 'Luz de la paz de Belén', traída desde Viena. Esta iniciativa nació de los scouts y guías de Austria que, con la colaboración de diferentes países reparten la luz de la paz encendida cada año por un niño austriaco en la cueva del nacimiento de Jesús, en Belén. La distribución se realiza a las diferentes delegaciones unas semanas antes de la Navidad y, posteriormente, los scouts la reparten por parroquias, hospitales, residencias de ancianos y prisiones, entre otros lugares.

Al Mercadillo de Navidad y la Feria d'Avientu, en Las Meanas y a la exposición colectiva de Belenes de la calle Llano Ponte, que permanecerán abiertos tanto el sábado como el domingo, se sumará hoy un mercadillo solidario de Navidad, de 10 a 14 horas, en la plaza de Álvarez Acebal, organizado por la Africanos Asociados del Principado de Asturias y la Red de Apoyo a la Inmigración Africana en Avilés. Mañana domingo volverá a funcionar el tren navideño, con salida y llegada desde la plaza de España, que hoy se toma un descanso.

La música dará la bienvenida a la próxima semana con un concierto de la Banda de Música y el coro Renacer el próximo lunes a partir de la una de la tarde en la plaza de España. El repertorio incluirá villancicos y canciones tradicionales de época. Durante una hora, aproximadamente, se escucharán temas como 'There Christmas in The Air', 'Jingle Bells' o 'Blanca Navidad', entre otros.

El Centro Niemeyer sale al rescate de los padres con talleres especiales de Navidad que eduquen y entretengan a los niños. Del lunes 26 al viernes 30, por ejemplo, llega una propuesta de Robotix dirigida a niños de primaria y secundaria. Será un primer contacto con la programación, creando animaciones, pequeños videojuegos y robots. El precio es de 95 euros y el horario, de 11 a 14 horas. El viernes 30 y, en esta ocasión, dirigido a un público familiar, se propone una hora y media para elaborar un calendario para 2017. El precio, de ocho euros, incluye el material para la manualidad. Se desarrollará de 17.30 a 19 horas.

El ciclo JovenEscena traerá el martes 27 al teatro Palacio Valdés, a las 18 horas, 'Sueños Mágicos (VIP)', a cargo de la compañía El Ilusionista. El mago y director artístico de esta propuesta, José Armas, presenta un espectáculo «que combina la estética con una depurada técnica dando lugar a un viaje emocional que cautivará los sentidos». Para ello contará con la ayuda de Cristina Ruiz y Candela Solís y las acróbatas Rosana Cabezas Mateos y Alejandro del Monte.

El miércoles 28, a las 18 horas, la compañía Teatro del Cuervo representará, también en el Palacio Valdés, el musical 'El sueño de una noche de verano', de William Shakespeare. Carlos José Martínez y Sergio Gayol confeccionan una obra dedicada al público familiar, a partir de ocho años, para disfrutar de la magia, la música, los personajes y el texto, aunque simplificado, del autor británico. El precio de las localidades es el mismo en ambas funciones, 6 euros para los niños y 10, las entradas de adultos.

Entre función y función, se intercalan los talleres de Navidad organizados en el Museo de Historia Urbana. Para el del martes las plazas están agotadas pero el del jueves 29, a las 11.30 horas, aún tiene disponibilidad. Será sobre decoración de un árbol muy particular: la escultura Avilés.

El cine se apunta el tanto al final de la semana, con las proyecciones de 'Norman del Norte' y 'Robots: la invasión', el jueves 29 y viernes 30, respectivamente, a las 18 horas, en la Casa de la Cultura.

La primera cuenta la historia de un oso polar que vive en el Ártico y disfruta de sus días junto a los suyos hasta que la zona se convierte en un lugar turístico y la calma llega a su fin. El oso, junto a tres amigos roedores, se marchan entonces a Nueva York. La segunda plantea la conquista de la Tierra por los robots de una galaxia lejana. Un grupo de jóvenes urde un plan para terminar con la ocupación y supremacía de unos tiranos robots. La entrada para cada uno de los pases cuesta tres euros.

El ciclo de cine concluirá el año que viene, el martes 3 y el sábado 7, con 'Aviones de papel' (18 horas) y 'El reino de los moros' (11 horas). 'Aviones de papel' está inspirada en hechos reales y ha sido muy alabada por la crítica. Cuenta la historia de Dylan, un niño de once años que vive con su padre en Australia, quien no supera la pérdida de su esposa, por lo que es incapaz de relacionarse con su hijo como lo hacía antes. 'El reino de los monos', por su parte, es una cómica aventura entre los humano y lo animal con el simio Edouard como protagonista. Una buena dosis de humor para poner el broche a las vacaciones escolares.