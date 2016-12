El TSJA eleva a quince años la pena de cárcel por el asesinato de 'Nano'

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha elevado de doce a quince años la pena de prisión impuesta a Florente Hernández por el asesinato de Francisco Jiménez, 'Nano', al estimar los recursos del Ministerio Fiscal y de la acusación particular y eliminar los atenuantes de confesión y dilaciones indebidas. El Alto Tribunal asturiano modifica así el fallo de la Audiencia Provincial, basado en el veredicto de un jurado, que le había condenado por un delito de asesinato por el que además de doce años de prisión tenía prohibido residir o acudir a Avilés durante trece años. Ahora este tiempo se eleva a dieciséis.

Al mismo tiempo, rechaza el recurso de la defensa, que solicitaba una rebaja de la condena por la legítima defensa putativa -es decir, que Florente Hernández disparó a 'Nano' porque creyó que este le iba a disparar a él-, el arrebato u obcecación y la reparación del daño por las cantidades de dinero entregas en este tiempo a la familia de la víctima. De contemplar estos atenuantes, el crimen en vez de un asesinato hubiera sido un homicidio, por el que la abogada Ana García Boto solicitaba tres años de prisión.

El TSJA celebró el pasado 13 de diciembre la vista de los recursos de apelación a la sentencia por el crimen a tiros que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en la avenida de Lugo y supuso varios días de incidentes entre dos familias gitanas.

La sentencia de la sala de lo Civil y Penal del TSJA, al igual que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por Ignacio Hernando, defiende que el jurado contempló erróneamente el atenuante de confesión puesto que la entrega del arma por parte de Florente Hernández a las fuerzas de seguridad se había realizado «cuando se produce la detención y no equivale a la confesión» y tampoco existe un elemento cronológico. Para el tribunal, el hallazgo del arma era «previsible e inevitable».

Respecto a la atenuante de dilaciones indebidas, aprecia un nuevo fallo del jurado porque «un retraso de un año en ningún caso justifica la apreciación de la atenuante» y apunta que los adjetivos «injustificado» y «desproporcionado» ofrecidos al jurado «no debieron plantéarsele, pues es una valoración de carácter jurídico-técnico». Para la sala, este retraso acreditado de un año no es ni desproporcionado ni injustificado y tampoco supuso la paralización del procedimiento en ningún momento.

Esta sintonía con los recursos de la acusación no se repite con el de la defensa, cuya pretensión de modificar el relato de los hechos probados «para excluir datos no probados e introducir otros que sí lo han sido» no ha lugar por varios motivos, entre otros, que la defensa «se limita a citar folios de la causa sin ningún tipo de orden y sin establecer la conexión o relación directa con los hechos que se pretenden modificar, añadir o excluir». Además, «aunque con evidentes carencias en la motivación, la decisión del jurado y el porqué de la misma se manifiesta nítidas» y, en cualquier caso, ese déficit es completado en la sentencia por el magistrado-presidente.