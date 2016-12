La Banda de Música de Avilés y el Coro Renacer ofrecen un concierto conjunto

La Banda de Música de Avilés y el Coro Renacer ofrecen este medio día un concierto conjunto en la Plaza de España. La actuación, que dará comienzo a las 13 horas, se enmarca dentro de la programación navideña preparada por el Ayuntamiento de Avilés. Ambas formaciones han escogido un repertorio especial para la ocasión que estará formado por villancicos y canciones tradicionales de la época.

Durante aproximadamente una hora deleitarán a avilesinos y visitantes con su música que comenzará con la canción 'There Christmas in the air' y finalizará con el tradicional 'Ande la marimorena'. Diez canciones forman el repertorio de este concierto que cuenta con títulos como 'Jingle bells', 'Blanca Navidad', 'Que vienen los Reyes Magos' o 'Adeste Fideles', entre otros.

La voz de las canciones la pondrán una veintena de voces mixtas del coro avilesino Renacer, que se unen a los músicos de la Banda para continuar difundiendo el espíritu navideño en la ciudad.