«Queremos dotar a Festejos de medios para evitar los errores»

¿El momento más agrio de este año fue cuando salieron a la luz los problemas en la gestión de Festejos?

Yo no sé si fue el más agrio, pero bueno, cometer errores no nos gusta, pero a veces se cometen y es inevitable. Otra cosa es el nivel que tienen y en este caso creo que se le da mucha más importancia de la que realmente tienen, aunque esto siempre tiene importancia. Aquí lo importante es que esta ciudad tiene una actividad festiva muy alta y ha tenido pocos medios instrumentales y económicos para desarrollarla y se han cometido errores. Ahora lo que hay que hacer es dotar mejor ese servicio y tenemos que implementar el presupuesto de ese servicio para que pueda afrontar las dificultades mejor. Luego tiene otro tipo de dificultades propias del tipo de actividad que no se resolvieron bien, pero yo creo que estamos en condiciones de ahora resolverlas bien. Toda cantidad es importante, pero proporcionalmente esta no es alta y no estamos hablando de corrupción, ni que el dinero se aplicara para cosas que no eran. Todas las personas que han pasado por este tipo de servicio saben las dificultades que tiene desde la administración llevar a cabo una actividad tan complicada como la de festejos en la que hay mucha gente que colabora pero no es autónomo.

También ha habido un año complicado en el Conservatorio con una fuerte división interna.

Fue complicado porque muchas cosas de la administración se dirimen en los juzgados y tuvimos una sentencia adversa a un proceso de selección de la dirección y los informes jurídicos decían que recurrir no era lo más viable porque la sentencia era contundente y a partir de ahí se produce un desencuentro con la dirección. Pero yo creo que la concejala de Cultura ha tenido los reflejos para buscar una solución dentro de los márgenes que nos daba la propia sentencia, que es una solución absolutamente positiva en el sentido del que el nuevo director es efectivamente funcionario, es de Avilés, es exalumno del Conservatorio, tiene un curriculum profesional excelente y un talante adecuado para los tiempos que vivimos. Con lo que creo que esa actividad está normalizada y que el Conservatorio va a seguir siendo objeto de orgullo de nuestra ciudad en lo profesional y lo cultural. Creo que hemos superado esa dificultad.