«Hay que superar la barrera de con quién se pacta, lo que importa es qué y para qué»

-En el plano de los acuerdos este año también ha estado el Plan del Casco Histórico.

-La verdad es que este año ha sido productivo y uno de los elementos productivos yo creo que ha sido desatascar la situación del Plan del Casco Histórico y estamos ya en la aprobación definitiva, espero que se pueda producir a principios de año. Este también es un elemento muy importante no sólo para el aspecto de la propia ciudad, del casco histórico, sino que al clarificar las directrices de actuación se aclaran también las oportunidades de inversión por parte de interesados en actuar en el casco histórico y eso también es generador de dinamismo económico y emprendimiento de negocios. Yo creo que el comercio tiene oportunidades con este plan.

-El Conservatorio junto con la Escuela de Arte son un orgullo de la actividad educativa. Para la segunda se aprobó una moción reclamando estudios de postgrado ¿El Ayuntamiento quiere impulsar la actividad de estos centros?

-Esta ciudad tiene un curriculum cultural muy importante. El Ayuntamiento desde hace tiempo ha apostado por ese aspecto de la ciudad y ha encontrado muchísimos actores que colaboran con él en ese sentido. La Escuela de Arte, el Teatro Palacio Valdés, el Centro Niemeyer, el Conservatorio y una serie de instituciones privadas forman un conjunto que tienen un potencial muy alto para la ciudad. Y lo tienen porque no sólo nos dedicamos a hacer exhibición cultural sino que también apostamos por los creadores. Todo eso junto tiene una gran potencial y es un factor de generador de actividad económica y empleo.

-Castrillón de nuevo ha denunciado el trazado previsto para la Ronda Norte, ¿volverá a suponer la paralización del proyecto?

-Cuando se recurre a otras instancias para resolver algo que debería resolverse en el plano político este es uno de los problemas. Mi intención es, y así se lo he trasladado al Principado, que no se pare nada, que el proyecto no se pare por este recurso. Pido al Principado que el proyecto siga avanzado porque estamos en tiempos en los que no podemos parar.

-¿El nuevo Ministerio de Fomento parece más receptivo a la solución para las vías del ferrocarril?

-Yo espero que el Ministerio de Fomento sea más receptivo porque el proyecto es muy razonable. Optamos, vista la situación en la que estábamos tanto de interinidad del Gobierno como de rechazo a la propuesta que había hecho anteriormente Fomento, por trabajar en una solución técnica que sea viable y que esté armonizada con el conjunto de actuaciones que están pendientes en la ciudad y eso yo creo que se ha logrado. Ahora hay una propuesta técnica, creo que tiene cierto respaldo social y político, y por lo tanto ha llegado el momento de pasar del trabajo técnico al trabajo político. Y en eso estamos y yo creo que los primeros meses de 2017 son importantes para trabajar en esa dirección con el Ministerio.

-¿De la mano del Principado?

-Por supuesto, esto hay que hacerlo de la mano del Principado con el convencimiento de que esta solución es de verdad viable, técnica y económicamente. Hay que empezar ya a tener otro nivel de conversaciones políticas con el Ministerio y el Principado.

-Ahora parece que se ha torcido la puesta en marcha del colector industrial.

-Ahí los que tienen que trabajar son el Ministerio de Medio Ambiente, que es responsable de la actuación, y el Principado, que como heredero del mantenimiento del colector tiene que aclarar bien las condiciones en las que se lo entregan. Yo entiendo la posición de la consejera y de la Consejería de Medio Ambiente puesto que recibe una obra que luego tienen que mantener. Si la obra no está en condiciones optimas, ese mantenimiento tendrá problemas, así que entiendo que ponga condiciones. El Ministerio tiene que ceder esta infraestructura en las condiciones optimas, si no lo hace así, al final lo pagamos todos los asturianos. Espero que lo resuelvan.

-Con el nuevo Gobierno del PP, ¿habrá por fin una solución para la tarifa eléctrica de las grandes industrias?

-Con el nuevo Gobierno están cambiando cosas. En ese sentido estoy esperanzada porque realmente en los últimos cinco años era imposible cambiar una coma con un gobierno en mayoría absoluta que no se dejaba impregnar de nada por mucho que le advirtiéramos de cosas. Por eso yo soy de las que era partidaria de tener un gobierno cuanto antes. Yo creo que un gobierno siempre es necesario, aunque sea para hacerle oposición, pero además yo creía que un Gobierno en las circunstancias en las que está el del PP no le quedaba más remedio que bajarse de sus postulados y hablar de qué acordamos y para qué acordamos, que es lo importante, no tanto con quién. Y en ese sentido ya se han llegado a acuerdos importantes, alguno como el de la pobreza energética me parece importantísimo, esto hace un año, seis meses o cuatro meses era imposible. Pero también la posibilidad de tener un acuerdo en materia educativa, un acuerdo de país, de Estado, que dé una perspectiva al sistema educativo a medio-largo plazo; además, existe también la oportunidad de reconducir aspectos de la reforma laboral que han perjudicado mucho a tantos trabajadores y trabajadoras. Por tanto, creo que existe la posibilidad de sentarse tranquilamente con el nuevo ministro que tiene las responsabilidades en materia energética y contarle con tranquilidad lo que afecta a esta comarca la tarifa eléctrica y el impacto que tiene sobre el coste del producto de nuestras grandes empresas y, por tanto, la relevancia que tiene en términos de empleo y economía para nuestra comarca. Y yo creo que ahí podemos comenzar a orientar otra política que no puede ser cortoplacista, que tiene que ser a medio-largo plazo y yo espero que sea posible y lo voy a intentar.

-Con todo ello, ¿cómo se presenta 2017?

-Con nuevos retos, con la necesidad de trabajar intensamente en este proyecto de ciudad y con posibilidades de clarificar algunas cosas que han estado demasiado tiempo embalsamadas. Primero esperamos tener presupuesto, luego ejecutarlo bien, luego ir consiguiendo todos estos objetivos de la ciudad y luego ir clarificando los temas pendientes. Creo que será un año muy importante, un año clave en ese sentido y creo que va a ser un año positivo para la ciudad, un año esperanzador, a pesar de todo lo que acontece. Clarificador de proyectos y esperanzador en su desarrollo.