Crecen los casos del Punto de Encuentro Familiar, sólo en el último año se abrieron 65

El Punto de Encuentro Familiar se ha convertido en un recurso de referencia en los procesos en los que las parejas con hijos tienen una ruptura complicada y desde su puesta en marcha en Avilés, en marzo de 2008, no ha dejado de crecer el número de personas que lo utiliza. Actualmente 74 familias son atendidas en este centro de mediación en el que fundamentalmente se ven progenitores e hijos, aunque también se lleva a cabo en este espacio el encuentro entre otros miembros de la familia y los niños. Sólo en este 2016 se han abierto en este centro 65 casos nuevos.

Son números muy alejados de aquellas primeras 35 familias que se atendían hace ocho años. Pero también el paso del tiempo ha hecho que este recurso evolucione. Desde marzo del año pasado su ubicación ya no es la de la calle La Cámara, donde comenzó su andadura, sino la de la calle Balandro, y la gestión recae ahora sobre los profesionales de la asociación Centro Trama. En este tiempo el número de expedientes atendidos ha sido de 115, de los que esos 74 siguen activo. Con respecto al conjunto de Asturias, el centro avilesino ha crecido más en el último año que el resto, algo que el coordinador achaca al hecho de que en la comarca de Avilés hay más población rural que en Oviedo o Gijón. Según indica, «en el ámbito rural los conflictos están más encallados».

«Los primeros usuarios eran casos que llevaban años atascados con una larga trayectoria en los juzgados porque no existía este recurso que tiene como fin desatascar las situaciones que se producen en las rupturas familiares y garantizar la relación de los menores con sus progenitores», explica Elías Roza, el coordinador del centro en Avilés, sobre cómo ha evolucionado también la casuística que atienden.

Los números y su crecimiento son achacables también a la transformación de la sociedad. Roza recuerda que las rupturas de matrimonios y parejas en España van en aumento, y que en muchos de los casos la relación está muy deteriorada y no se piensa en el menor, «que es olvidado y el que más sufre habitualmente». Ahí es donde juega un papel clave el punto de encuentro para «garantizar el derecho de los menores».

Cada día pasan una media de doce familias por este espacio en el que hay salas específicas pensadas para las distintas edades de los menores. La mayor parte de ellas llegan derivadas por las medidas que se adoptan en el juzgado número 5 de Avilés, el de familia; pero también otras son derivadas desde los Servicios Sociales, el equipo de Intervención y Apoyo a la Familia (EITAF) o la propia Consejería de Servicios y Derechos Sociales.

Son muchas las que tienen en este espacio sólo un punto en el que 'intercambiar' al niño, un sistema ya mecanizado, pero que también implica una intervención técnica porque, como señala Roza, «nuestra prioridad es que no se cronifique la situación. Relacionarse a través de un punto de encuentro durante años no es bueno». El sistema en este caso es que la persona que deja al niño llega con media hora de antelación y a la hora de dejarlo el otro progenitor es el que lo hace pasando media hora en el centro.

Otras familias lo que requieren es una supervisión de la relación con los menores de uno de los cinco técnicos que trabajan en el Punto de Encuentro Familiar de Avilés. «Muchas veces no es que haya una grave situación, simplemente hay un escollo que necesitan salvar y para eso necesitan nuestro apoyo», afirma el coordinador.

Cierre

El último año, el 28,6% de los casos atendidos fueron cerrados por haberse cumplido las medidas que se le habían impuesto por alguna de las instituciones. «Nuestro trabajo consiste en que los adultos adopten decisiones como la de sacrificar cuestiones personales a cambio del bienestar de sus hijos y que dejen de depender de nosotros en sus relaciones; lograr eso es un éxito», asegura Elías Roza.

No obstante, la mitad de los expedientes que cerró el año pasado este centro fue porque las personas afectadas no aceptaban la imposición realizada por el juez o por los servicios sociales. Según señala el coordinador, «eso no tiene por qué significar directamente un fracaso, ya que en algún caso es que el progenitor normaliza su relación con el menor para no tener que acudir al centro. Ven lo que les espera y recapacitan». El 14% de los casos se cerraron porque el propio juzgado archivó la causa por distintos motivos, desde un traslado de la persona al fallecimiento, pasando por la desaparición o el ingreso en alguna institución.

El principal motivo para que la familia sea derivada al punto de encuentro es la mala relación existente entre el padre y la madre que se separan y la función de los educadores y psicólogos que trabajan en él es que «se comiencen a preguntar por las necesidades de sus hijos, que se den cuenta que están priorizando sus problemas con su expareja sobre su hijo».

Otros de los casos que supervisan están relacionadas con la falta de habilidades parentales de alguno de los progenitores por distintos motivos y que requieren un trabajo técnico muy distinto para afianzar la relación entre progenitor y niño.