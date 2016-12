Las diferencias internas en el PP vuelven a aflorar por los presupuestos

A dos días para que se celebre el Pleno en el que se votará el presupuesto para 2017, todavía no se sabe si la alcaldesa, Mariví Monteserín, tendrá que recurrir a la cuestión de confianza para aprobar el documento. Y es que las diferencias internas en el Partido Popular han vuelto aflorar en esta negociación del gobierno socialista para buscar aliados para sacar adelante las cuentas.

La presidenta del PP avilesino, Carmen Rodríguez Maniega, aseguraba ayer que en la reunión de la junta local del partido que se celebrará esta tarde la principal posibilidad que se baraja es que se adopte la decisión de que los concejales se abstengan en este punto del Pleno, lo que facilitaría la aprobación del presupuesto si la única concejala de Ciudadanos cambiase la abstención anunciada hasta el momento por un sí. Sin embargo, la portavoz adjunta del grupo municipal popular, Ana Bretón, negaba la existencia de cualquier acuerdo con el PSOE para aprobar los presupuestos municipales o abstenerse en el Pleno. «Seguimos negociando hasta el último minuto. Las únicas personas autorizadas a hacerlo son el portavoz del grupo, Carlos Rodríguez de la Torre, y yo. El viernes tuvimos una reunión con el PSOE y volveremos a vernos el miércoles», afirmó.

«Cualquier acuerdo debe ser autorizado por el comité ejecutivo regional. Si una persona se salta los estatutos, que se atenga a las consecuencias», amenazó. Bretón también defendió la «autonomía» del grupo municipal para su trabajo. «Estamos intentando hacer nuestras aportaciones al proyecto del PSOE. No sé con quien ha hablado Carmen Maniega, pero no se puede hablar como si fuese concejala, porque no lo es», afirmó.

La presidenta local, que reconoce que los estatutos establecen que sería la dirección regional la que debería opinar finalmente sobre el voto sobre el presupuesto, recordó que ésta es una cuestión «que nunca se ha aplicado». Como ejemplo puso lo sucedido en Gijón o recordó como en el año 2014 el Partido Popular respaldó el presupuesto socialista para el ejercicio siguiente en Avilés «sin que nadie dijera absolutamente nada».

«Tradicionalmente se respetó la decisión de la junta local de Avilés y parece preocupante que un vicesecretario de Política Municipal (en referencia a Carlos Rodríguez de la Torre) plantee esta cuestión ahora», aseguró Rodríguez Maniega. Ella dijo hacer suyas las palabras de la presidenta del partido, Mercedes Fernández, ayer en este periódico. «A mí no me han pedido a gritos el apoyo al presupuesto en Avilés, pero sí que me lo han pedido muchos afiliados y avilesinos, con lo que no creo que si decidimos abstenernos estemos haciendo un discurso contradictorio con las líneas generales del partido».

Y tampoco cree la presidenta local del PP que esté caminando en dirección contraria a las directrices marcadas desde su partido en Madrid «en donde se está tratando de llegar a acuerdos y existe un clima de entendimiento, algo que el PP de Avilés siempre ha tratado de hacer pensando en los mejor para la ciudad y los avilesinos».

Insistió en que «no vamos a bloquear el presupuesto, no hay motivos para votar en contra y más si se tiene en cuenta que en ellos se incluyen algunas de las cuestiones que nosotros llevamos tiempo reclamando como el estudio para la urbanización del parque de El Muelle o las partidas sociales en las que hay ayudas que nosotros mismos planteamos ya en presupuestos anteriores». También se añaden otras reclamaciones de los populares como una partida para la perrera, insistió Maniega.

En todo caso, de producirse la abstención de los populares y de mantener Ciudadanos su intención también de abstenerse anunciada por la concejala Carmen Pérez Soberón la pasada semana, los votos en contra de Ganemos, Izquierda Unida y Somos serían suficientes para que las cuentas no salieran adelante.

Puesta en esta tesitura, ayer la edil de Ciudadanos anunciaba que su partido adoptará la decisión definitiva sobre el voto- «Parece que a pesar de tener ahora mismo sólo un voto en el Pleno vamos a volver a ser decisivos», indicó la concejala. Aseguró que «tendremos que analizar hoy todo, volver a reunirnos con el PSOE a ver si introduce alguna petición nuestra y pensar detenidamente el voto».