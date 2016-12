Ciudadanos se mantiene en la abstención tras el rechazo del PSOE de sus propuestas

El Partido Socialista podrá contar con la abstención de la concejala de Ciudadanos Carmen Pérez Soberón, después de que las negociaciones entre ambos grupos no hayan fructificado y no se haya alcanzado un acuerdo que permita que la formación naranja de su voto positivo. «No es nuestro presupuesto ni hemos podido intervenir en él de la forma en la que nos hubiera gustado», señaló ayer Soberón tras mantener un último encuentro con la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz.

La edil señala que el presentado por el equipo de gobierno es «el único presupuesto viable», toda vez que el Pleno está muy polarizado y resulta prácticamente impensables que partidos muy distintos y en los polos opuestos del arco ideológico puedan elaborar un proyecto alternativo conjunto y sacarlo adelante. «Es el proyecto del partido más votado y, aunque hay cosas mejorables, tampoco nos disgusta y no nos vemos con autoridad moral para bloquearlo», explica Soberón.

Su abstención resultará clave el jueves, siempre y cuando los seis ediles del Partido Popular terminen optando por la misma fórmula. De esta manera, los ocho votos positivos se equilibrarían con los ocho negativos que suponen los de los grupos de Somos, Ganemos e Izquierda Unida, ya que una de las concejalas de esta última formación se ausentará de la sesión por encontrarse realizando un voluntariado en el extranjero. Con este empate técnico, el voto de calidad de la alcaldesa resultaría determinante para lograr aprobar las cuentas sin necesidad de recurrir a la moción de confianza.

«Han sido exquisitos en las formas e implacables en el contenido. No han cedido en nada»

«Hubo un momento a finales de la semana pasada que parecía que estábamos más cerca, pero al final no han cedido en nada», indicó ayer Soberón. Lograr el sí de Ciudadanos era determinante hasta que se conoció que Llarina González, de IU, no asistiría a la sesión. Sin esa necesidad, el PSOE parece haber preferido no modificar su proyecto presupuestario. A lo único que han accedido, según Soberón, es a abordar con ella posteriormente la posibilidad de mover algunas partidas del remanente de obras o de lo que se refiere a promoción económica, aunque sin modificar las grandes cifras. «Han sido exquisitos en las formas pero implacables en el contenido», lamenta Soberón, consciente de que su grupo tiene poca fuerza. «Otros pueden presionar más y tampoco han conseguido nada», expone.