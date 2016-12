«Mi estilo narrativo se acerca más al de Noah Gordon que al nivel de detalle de Ken Follet»

Aunque Fernando Viñolo (Avilés, 1952) ha adoptado recientemente su faceta como escritor, no se ha puesto ningún límite a la hora de escribir su primera novela, 'Historia de un comienzo', que presentará esta tarde a las 19.30 horas en el Palacio de Valdecarzana. Así, a través de las más de setecientas páginas estructuradas en cinco partes que componen el libro, narra eventos ambientados desde las Guerras Cántabras hasta la actualidad, donde da un giro de guión para explicar el hilo conductor que une más de 2.000 años de Historia. Sin más precedentes, Viñolo promete conquistar hasta al público más reticente a leer novelas históricas con una mezcla de aventuras y narración «fresca».

¿Cómo surgió la idea de escribir su primer libro?

Ya hice mis primeros pinitos como escritor en mi blog, pero el nacimiento de 'Historia de un comienzo' no se puede entender sin tener en cuenta mi amor por la Historia. Me apasiona leer y descubrir nuevos datos sobre el mundo que nos rodea.

Las aventuras narradas están inspiradas en hechos y personajes extraídos de la realidad

¿Disfrutó entonces del proceso de documentación?

Sí, pero tanto me puse a investigar que no podía encontrar el momento de parar. Fue muy estimulante, pero no deja de ser un trabajo complicado, por eso he tardado casi cuatro años en completar la novela. En total, diría que he empleado el 80% de este tiempo en documentarme y establecer una cronología y sólo el 20% en redactar.

¿Diría que es un libro denso para quien aborrezca temas históricos?

¡Para nada! He aprendido de lo que hizo Ken Follet en 'Los pilares de la tierra' y no dedico tres capítulos a hablar de la construcción de una tabla de madera (ríe). De hecho, diría que mi estilo de narración se acerca más al de Noah Gordon, por poner un ejemplo. He buscado deliberadamente huir de una simple enumeración de fechas y por eso intento que la gente se involucre en la narración a través de los personajes y de la construcción de la misma.

¿Cómo ha distribuido las 755 páginas que componen el libro?

Desde el principio, cuando reuní bastante información, me di cuenta de que tenía que haber cinco partes diferenciadas y sucesivas temporalmente: la primera está ambientada en las Guerras Cántabras, otra en la época medieval de Avilés, una tercera inspirada en la invasión francesa de la villa, la cuarta dedicada a la revolución del 34 y la Guerra Civil y, finalmente, una última situada en la actualidad donde un periodista investiga los eventos y descubre el hilo conductor del resto de partes.

Avilés, protagonista

¿El protagonista es este último personaje o la ciudad?

Avilés, sin duda. Es la historia de cómo se ha ido formando como ciudad recogiendo diversas culturas y gentes, porque la villa siempre ha sido una zona de reunión. Además, en el plano más personal, quería poner igualmente en valor la historia de Miranda, que inevitablemente va unida a lo anterior.

¿Las aventuras que relata son reales?

Están inspiradas en lo que sucedió en el pasado y en personajes reales, aunque no he utilizado los mismos nombres. No fue difícil encontrar personalidades pintorescas.

¿Ya ha conseguido la crítica de algún familiar o lector?

Sí, todos coinciden en apuntar que, pese a la extensión del libro, la lectura se hace muy amena y distendida porque presenta una línea temporal clara y la narración te va conduciendo de forma natural a la última parte, donde se explica todo. Sé que mucha gente tiene la idea de la Historia como algo aburrido, por eso la presento de forma más atractiva. ¡Aunque sin llegar a ser 'Harry Potter'!

¿Cuál espera que sea el recorrido de 'Historia de un comienzo'?

Que la gente lo conozca y lo lea. El precio ya está fijado con la intención de que se 'mueva', y próximamente lo lanzaré en Amazon también. Lo he autoeditado, así que con recuperar el dinero invertido ya me daré por satisfecho.