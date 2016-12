La Junta Local del PP avala un acuerdo presupuestario que De la Torre no reconoce

La Junta Local del Partido Popular accedió anoche a abstenerse mañana jueves en la votación de los presupuestos municipales, facilitando así su aprobación. La veintena de asistentes adoptaron este acuerdo por unanimidad y avalaron el acuerdo alcanzado por los líderes de PP y PSOE, Carmen Maniega y Luis Huerga, respectivamente. Eso no significa, sin embargo, que las aguas se hayan calmado en el seno del Partido Popular local, sino todo lo contrario. Su portavoz en el Ayuntamiento, Carlos Rodríguez de la Torre, abandonó la reunión tras exponer su informe y su punto de vista, mientras que sus dos concejalas afines, Ana Bretón y Reyes Fernández-Hurlé, ni siquiera asistieron a la reunión, que tampoco contó con la presencia de ningún representante regional de la formación.

«Lo importante son los presupuestos y hay que ser conscientes que una situación de bloqueo no nos conduciría a ningún sitio», afirmó ayer Alfonso Araujo, secretario general del partido en Avilés, además de uno de los concejales que ha llevado a cabo las negociaciones con el PSOE estos últimos días. Araujo defiende, al igual que hace unos días lo hiciera Maniega, que es preferible que las cuentas locales se aprueben cuanto antes, sin necesidad de que el gobierno presente en unas semanas una moción de confianza.

Al mismo tiempo, también da por buenos los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones, que pasan por una serie de compromisos que no modifican las cuentas, sino que atañen a otras cuestiones entre las que figuran la mejora del parque del Muelle, el compromiso de seguir realizando gestiones para la creación de un albergue de animales, la elaboración de un calendario de obras o el impulso de algunas acciones relacionadas con el deporte para convertirlo en captador de visitas a la ciudad y aprovechar la ría para el desarrollo del turismo náutico. Cuestiones, todas ellas, que al portavoz municipal le parecen «de poca enjundia».

«Insuficiente»

Carlos Rodríguez de la Torre defendió ayer que muchos de los puntos que ayer se presentaron como compromisos del PSOE con el PP, ya estaban dentro del presupuesto o negociados con anterioridad, caso de la reordenación del parque del Muelle o de los aspectos referidos a promoción social. «Ni al PP ni a los electores nos parece que estas propuestas tengan suficiente relevancia», sostiene el edil, que ayer no podía disimular su enfado con cómo han sucedido las cosas en los últimos días.

«Se me ha apartado de las negociaciones y no voy a consentir más traiciones», advirtió, lamentando que «nos estamos acostumbrando a que haya negociaciones paralelas que no pueden existir». En estas semanas, han sido el propio De la Torre, junto a los concejales Ana Bretón y Alfonso Araujo los que han estado negociando con la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, y el de Promoción Económica, Manuel Campa, aunque el acuerdo se ha sellado entre la presidenta local de los populares, Carmen Maniega, y el secretario general de los socialistas, Luis Huerga. «Se nos ordena negociar pero luego no nos dicen nada de esas otras conversaciones», reprochó De la Torre.

Así las cosas, la Junta Local del PP trasladará hoy mismo la decisión adoptada anoche al Comité Ejecutivo Regional del partido y a la propia presidenta, Mercedes Fernández, en lo que consideran «una mera formalidad», sin dudar de que la abstención será la postura que el grupo adopte el jueves en el Pleno. «No me imagino que votemos divididos», aseguraba ayer Araujo. Sin embargo, ayer el portavoz seguía defendiendo un voto negativo a unas cuentas «en las que el PP no ha participado». De la Torre defiende además que «no estamos tensionando nada ni habrá perjuicio para los ciudadanos, porque el presupuesto se va a aprobar igual».

Tradicionalmente, el Comité Ejecutivo ha avalado los acuerdos de la Junta Local, pero aún está por ver si esta vez sucederá lo mismo. «Ese órgano es el que manda aquí, de acuerdo a los estatutos, y ellos decidirán si ven que esto tiene enjundia, pero mientras tanto me mantengo en el no», aseguró ayer De la Torre, que defendió esa postura durante el tiempo que permaneció en la reunión.

La situación es similar a la que se vivió hace unas semanas en la negociación de las ordenanzas fiscales para el próximo año, aunque con variantes. En aquella ocasión, Carlos Rodríguez de la Torre y sus dos concejalas afines también mantenían una postura diferente a la de la Junta Local, pero entonces era este órgano el que, estatutariamente, tenía la última palabra. Los tres acataron su mandato y dieron su voto afirmativo a las tasas e impuestos. En este caso, la decisión depende formalmente de Oviedo, y habrá que esperar a ver qué se decide en la sede de Manuel Pedregal. De la Torre admite que, igual que hizo en aquella ocasión, acatará la decisión que corresponda.

Lo que parece claro es que la tensión interna sube cada vez más a medida que se acerca la fecha prevista del congreso regional, que debería celebrarse esta próxima primavera. «El PP de Avilés se está jugando mucho», dice De la Torre, mientras que Araujo considera que, de producirse un golpe en la mesa desde Oviedo, «costaría mucho explicar esa postura», al tiempo que defiende como saludables las discrepancias en el seno de la formación.