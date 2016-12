Seis meses de cárcel para los gestores de un club de alterne en Vegarrozadas

La Audiencia Provincial ha condenado a seis meses de cárcel al propietario y al gestor de un club de alterne en Vegarrozadas por un delito contra los derechos de los trabajadores, al entender que las quince mujeres que prestaban servicios íntimos allí deberían haber estado contratadas y aseguradas. El abogado del propietario, J. L. L. D., y de su gestor, C. A. A., José Ramón Nistal, ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo.

La sentencia condenatoria se basa en jurisprudencia de lo Social para argumentar que el trabajo de estas mujeres es susceptible de estar regulado y protegido por una relación laboral con la empresa. Se remite, asimismo, al Estatuto de los Trabajadores para apuntalar un derecho «irrenunciable».

En el juicio del pasado 14 de diciembre, la defensa solicitó la libre absolución de sus clientes al aducir que existe un «vacío legal y una hipocresía social» que deja indefinida la regulación laboral de la prostitución. Según esgrimió en sala Nistal, el legislador «ni legaliza ni penaliza» una 'profesión' que no está perseguida por la ley siempre y cuando no se lucre un tercero.

El propietario del club de alterne y el gestor fueron llevados ante el juez por la Fiscalía tras una investigación de la Guardia Civil, que en más de una ocasión visitó ese club en inspecciones rutinarias, y solicitaba tres años de cárcel para cada uno. Durante el juicio, la defensa trató de demostrar que eran las mujeres las que no querían ser contratadas, que no tenían obligaciones para con el club, en tanto que entraban y salían cuando querían, y que pagaban por algunos servicios como taquilla o sábanas. Igualmente, tomarse una copa con los clientes era «una forma de romper el hielo» antes de pasar a un reservado. Es decir, no era un fin en sí mismo sino un medio.

La mayoría de las mujeres que declararon en la Audiencia Provincial llamadas por la Fiscalía corroboraron el testimonio del empresario, que aseguró que él, además de poner el «negocio hostelero», lo mantenía y se encargaba del transporte de quien lo solicitase. Recalcó que a él le habría gustado contratar a las mujeres, pero que eran ellas quien lo rechazaban porque querían mantener otras pagas y el anonimato, ya que por norma usaban un nombre falso y no facilitaban su verdadera identidad.