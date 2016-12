La aprobación del presupuesto municipal, pendiente de las diferencias internas del PP

La aprobación del presupuesto municipal de Avilés sigue pendiente de un hilo y, sobre todo, de la decisión que tome cada uno de los concejales del Partido Popular, claramente divididos en lo que concierne a este asunto. El Comité Ejecutivo regional del PP, el órgano que tiene la potestad para decir la última palabra sobre el sentido del voto de los ediles, no se reunió ayer y, por tanto, no se pronunció al respecto, por lo que la incógnita se mantendrá hasta esta misma mañana, cuando los concejales deberán tomar la decisión de secundar la decisión de la Junta Local de abstenerse o seguir al portavoz del grupo, Carlos Rodríguez de la Torre, que no reconoce el acuerdo entre la presidenta, Carmen Maniega, y el secretario general de los socialistas, Luis Huerga.

Tanto la dirección regional del PP como la Junta Local del partido eran conscientes de que no había tiempo material para convocar un Comité Ejecutivo antes del Pleno, toda vez que la decisión de abstenerse se adoptó este martes a última hora de la tarde. Desde Oviedo se reprocha a Avilés que no informara de la decisión «en tiempo y forma» y, de hecho, ayer a primera hora de la tarde afirmaba no tener ninguna comunicación formal del partido en Avilés.

La presidenta local, en cambio, aseguró que ella misma había enviado un correo electrónico a la propia Mercedes Fernández, además de a la secretaria de presidencia y al asesor jurídico, detallando los acuerdos adoptados ante ayer por la Junta Local. Esos correos se habrían enviado a las nueve de la mañana, después de que en la tarde anterior se hubiera intentado infructuosamente contactar con Fernández vía telefónica, y posteriormente también por SMS. «La presidenta es el máximo órgano unipersonal y tiene atribuciones suficientes como para decidir», defiende Maniega.

El Comité Ejecutivo regional del PP no se pronuncia y espera a las votaciones de hoy

«El acuerdo incluye propuestas de nuestro programa», defiende la presidenta local del PP

«No sé lo que se ha negociado y no voy a participar en ello», dice el portavoz municipal

Al cierre de esta edición, sin embargo, no se había producido ninguna respuesta, y Maniega seguía defendiendo las bondades del acuerdo con el PSOE. «Incluye propuestas de nuestro programa, como el parque del Muelle y los beneficios sociales», explica, al tiempo que se manifestó «absolutamente segura» de que Mercedes Fernández «va a dejar a un lado las diferencias con la Junta Local de Avilés y asumir esta decisión, que es buena para los avilesinos».

En este sentido, Maniega considera que el acuerdo con los socialistas va en la línea del sentir del partido a nivel nacional. «El mismo Rajoy ha dicho que esta va a ser la legislatura de los acuerdos, y encaja con el discurso de la propia presidenta, que ha alcanzado un pacto para los presupuestos del Principado y ha avalado la aprobación de las cuentas en Gijón», recuerda la presidenta local del partido.

Así las cosas, parte del grupo municipal, la más cercana a Maniega, defiende la abstención, mientras que otra parte, encabezada por el portavoz, Carlos Rodríguez de la Torre, considera que el acuerdo al que se ha llegado es «de poca enjundia» y se mantiene en el no. Pesa, además, el hecho de que el pacto se haya alcanzado al margen de las negociaciones oficiales, que encabezaba él mismo. «El PSOE se ha saltado la interlocución», critica. Al mismo tiempo, De la Torre defiende la «autonomía de los grupos institucionales», y considera que las conversaciones paralelas entre Huerga y Maniega son «una patada a mi partido y al PSOE».

El propio De la Torre reconocía ayer que la situación interna es «muy complicada» y optaba por la prudencia, sin desvelar cuál será su postura en la sesión plenaria. Incidió, sin embargo, en que no tenía conocimiento de los acuerdos alcanzados. «No sé lo que se ha negociado y no voy a participar en eso», señaló.

A falta de una respuesta oficial desde Oviedo, las incógnitas se mantienen. «Si la dirección regional decide no respaldar esta decisión, eso desgastará la imagen del partido, así que invito a la presidenta regional a que, si hubiera algún tipo de diferencias, estas se puedan dirimir en el Congreso que se celebrará próximamente», apunta Maniega, que considera que «están en juego dos tipos de partido». Ella defiende «el que va de arriba a abajo», y considera que la Junta Local ha actuado de manera «correcta», siguiendo la línea marcada por el propio Mariano Rajoy.

A falta de una resolución oficial del Comité Ejecutivo, la dirección regional esperará a ver lo que sucede en el Pleno de esta mañana antes de adoptar ninguna decisión ni tomar ninguna medida. Fuentes del partido aluden al artículo 35r de los estatutos, que establece que cualquier decisión sobre los presupuestos de un Ayuntamiento que no esté gobernado por el PP debe contar con la autorización expresa del Comité, algo que en el caso de Avilés no se ha producido. Comparan el caso con el de Gijón, donde el debate se produjo la semana pasada y contó con el aval de ese órgano, y recuerdan además que hace un año que Maniega no acude a las reuniones del partido en Oviedo, concretamente desde que su nombre no estuvo entre aquellos que formaron parte de la lista electoral al Congreso de los Diputados.

«Fracturar al PP»

La situación interna del PP local mantiene expectante no solo al gobierno, sino también al resto de grupos de la oposición. Somos emitió ayer un comunicado en el que calificaba la actitud de los socialistas de «irresponsable», por considerar que «está más preocupado por fracturar al PP que por aprobar le presupuesto en el Pleno».

El concejal Primitivo Abella afirma que «el PSOE está incapacitado para negociar», y critica que «no encontraran nada que aceptar en las propuestas que otros cuatro grupos políticos les hicieron», remarcando que entienden que el hecho que no aceptar ninguno de los planteamientos de su formación responde a «una estrategia general». Abella incide además en que gran parte de los acuerdos supuestamente alcanzados entre Maniega y Huerga ya estaban incluidos en el presupuesto. «A la dirección local le vale la nada», lamenta, apuntando que los populares de Avilés «sacrifican los planteamientos el grupo municipal porque dan seguimiento a la consigna de la búsqueda de acuerdos con el PSOE».

También desde Foro han criticado el proyecto presupuestario. Su presidenta, Mar García, cree que el objetivo de las cuentas es «contentar al clientelismo del PSOE en vez de invertir en la transformación y modernización de la ciudad». En este sentido, García no comparte que la partida para Festejos crezca en la misma proporción que la de Promoción Económica, e incide en que el PSOE «no ha contado con nadie» para elaborar estas cuentas a pesar de su minoría en el Pleno.