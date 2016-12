El rechazo a las cuentas abocaría a la cuestión de confianza

Suceda lo que suceda esta mañana, el gobierno local tiene garantizada la aprobación de las cuentas para el próximo año ya que, de fallar el proceso ordinario, es decir, su aprobación por mayoría en el Pleno, puede recurrir a la cuestión de confianza, al tratarse de un año intermedio del mandato.

La modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral introdujo esta fórmula para ayudar a superar situaciones de bloqueo en las corporaciones locales. Su presentación corresponde al alcalde, y debe hacerse una vez que el presupuesto ha pasado por el Pleno y no ha logrado su aprobación. La cuestión de confianza se vincula a la aprobación de las cuentas, y esa confianza se considera otorgada en el caso de que, en el plazo de un mes, la oposición no haya presentado una moción de censura o, en caso de que lo haya hecho, esta no ha fructificado.

La anterior alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, ya recurrió a esta fórmula en dos ocasiones en el anterior mandato para conseguir la aprobación de las cuentas, y todo apunta a que su sucesora, Mariví Monteserín, hará lo mismo si los socialistas sufren hoy un revés y no cuentan con los votos necesarios, en una situación de fragmentación de la corporación municipal que hace prácticamente inviable un proyecto alternativo.

La oposición reconoce imposible alcanzar un acuerdo para una moción de censura

El concejal popular Alfonso Araujo reconoce haber explorado la posibilidad, pero también las complicaciones de que el PP alcance un acuerdo con partidos que se encuentran en el extremo ideológico opuesto, como puede ser, sobre todo, Somos, aunque también Ganemos e Izquierda Unida. La realidad es que los socialistas tienen la seguridad de que saldrán airosos del envite, por lo que el desenlace de la votación no resulta determinante para que logren sacar adelante del proyecto presupuestario. Recurrir a la cuestión de confianza, sin embargo, dilataría los plazos y retrasaría, al menos un mes, la aprobación de las cuentas.