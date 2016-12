La sensación de conformidad respecto al volumen de ventas entre los artesanos de la XVII Feria d'Advientu es unánime tras el transcurso de los diez primeros días. No obstante, los comerciantes aún esperan superar las expectativas durante la próxima semana con el último tirón antes de la llegada de Reyes, ya que la mayoría de mercancía vendida debido a las señaladas fechas se destina a regalos.

Es el caso de Alejandra de la Tassa, propietaria de Hayuco, empresa que constituyó hace apenas un año para dar salida a sus creaciones, entre las que destacan los monederos de cuero. «Tengo la suerte de que mis productos son muy apropiados para regalar, porque es un detalle barato y con el que quedas bien», comenta. Aunque esta gijonesa reconoce que las cifras de ventas hasta ahora «no son para tirar cohetes», se muestra satisfecha con su primera experiencia en un mercado. «No valoro sólo el aspecto económico, también estoy aprendiendo mucho de cara al futuro», asevera.

Una realidad completamente distinta a la de José Manuel Rodil, veterano en las ferias y que este año firma su quinta participación en este mercado d'Advientu con su puesto de navajas y cuchillos de Taramundi. «En Avilés la gente ya me conoce, en 2016 he hecho un total de 34 días de mercados», cuenta Rodil, quien también estuvo presente en Sol Celta, el Intercéltico y el Mercado Medieval. «Muchos clientes ya son asiduos, pero aún recibo a otros tantos que no me han comprado nunca, aquí siempre encuentro un público más fiel que en el resto de Asturias», celebra.

Tanto Rodil como Aida Álvarez, dependienta en el puesto del taller ovetense de joyas Arcrea, apuntan a un volumen de ventas «mayor del esperado». La oferta de los joyeros destaca por el amplio abanico de precios de los productos de ámbar, azabache y plata. «Tenemos desde piezas de más de cuatrocientos euros hasta otras por menos de diez», explica Álvarez. Ambos puestos conocen bien la Feria d'Advientu, que este año vuelve al emplazamiento habilitado en el paseo central del parque de Las Meanas.

«Para mí, de todos los sitios en los que hemos estado, este es el más atractivo», asegura Rodil, quien confía en volver a recuperar los treinta puestos presentes en las primeras ediciones frente a los dieciséis actuales. Para conseguir este objetivo, allá donde va recomienda la asistencia a Avilés a sus colegas de gremio; este año ha logrado convencer a Michelli Pío, artesana de productos infantiles de Lugo. Hasta el 6 de enero podrán visitarse todos estos puestos y otras actividades paralelas, como la que protagonizaron ayer las bailarinas de la Escuela de Danza Teresa Tessier.