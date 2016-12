«En Avilés se está librando la primera batalla para el congreso regional del PP»

«No hay ningún problema en el Partido Popular de Avilés, sino en el grupo municipal», aseguró ayer la presidenta local de la formación, Carmen Maniega, que encuadra ese problema con el portavoz en el Ayuntamiento, Carlos Rodríguez de la Torre, y sus dos concejalas afines, Ana Bretón y Reyes García Hurlé, en el contexto de las tensiones previas a la celebración del congreso regional del PP esta primavera.

Era un secreto a voces que un sector del partido estaba preparando una candidatura diferente a la de Mercedes Fernández, un extremo que ayer confirmó la propia Maniega. «Va a haber una alternativa y yo voy a formar parte activa de ella», aseguró, no sin antes afirmar que este era «un duelo de ideas, no de personas».

La candidatura lleva ya tiempo fraguándose, y contaría con un importante número de apoyos, entre los que se encuentra «mucha gente relevante del partido», y también muchos afiliados de base, sin cargo orgánico, «que son los que sustentan esta formación y están clamando un cambio», señala Maniega. Para ese congreso regional, que aún no tiene fecha pero que debería celebrarse entre marzo y junio, este sector crítico con la actual presidenta ya contaría con más del centenar de avales necesarios para presentar esa candidatura.

Lo que no avanzó ayer Maniega fue ningún nombre de los que podría encabezar esa alternativa. «No es el momento», señaló. La presidenta local del partido insistió, eso sí, en que el PP necesita «esperanza, democracia interna, regeneración, escuchar a los afiliados y dar un protagonismo activo a las juntas locales».

Para Maniega, ese congreso regional será la manera de resolver problemas como los que se están viviendo en los últimos meses en Avilés, donde el grupo municipal formado por seis concejales está claramente partido en dos. De un lado están los ediles fieles a la presidenta local: Alfonso Araujo, Constantino Álvarez y Francisco Zarracina, y del otro los más cercanos a la dirección regional y a su presidenta, Mercedes Fernández: Carlos Rodríguez de la Torre, Ana Bretón y Reyes Fernández Hurlé.

Hasta ahora, las diferencias entre ambos sectores no se habían evidenciado de manera expresa, pero la negociación de los presupuestos municipales hizo saltar todo por los aires. El pasado martes, la junta local avaló los acuerdos alcanzados por Maniega y el secretario general de los socialistas avilesinos, Luis Huerga, y optó por la abstención. Ese mandato debía ser trasladado al comité ejecutivo regional para su aprobación definitiva, pero ese órgano no se reunió para abordar la cuestión por falta de tiempo material antes del Pleno. Tampoco la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, emitió ninguna orden al respecto, pese a que fue requerida para ello por la propia Maniega vía correo electrónico y mensaje telefónico. «Ni Mercedes Fernández ni Carlos de la Torre me cogen el teléfono», aseguró ayer Maniega.

Error en la votación

El resultado fue que solo tres de los seis concejales populares participaron en la votación de los presupuestos municipales, ya que Álvarez y Zarracina no acudieron a la sesión por motivos personales y Araujo optó por salir de la sala minutos antes de la votación «para no propiciar una foto en la que se viera al grupo votando distinto». De la Torre, Bretón y Hurlé rechazaron las cuentas, en contra de la orden de la junta local, aunque asegurando que así cumplían con los estatutos del partido, aunque luego terminaron aprobándolos por error cuando se dirimió la cuestión de confianza.

«El Pleno fue un espectáculo lamentable», calificó ayer Maniega, que considera que la actitud del portavoz y de las dos concejalas «hace mucho daño y contribuye al descrédito del partido», y pidió una rectificación por parte de Carlos de la Torre. «Entiendo que los errores son humanos pero, ¿no se puede consultar si el Pleno estuvo bien orientado y si hubo información suficiente?», se pregunta Maniega, que culpa al portavoz de la confusión en el sentido del voto. «Él tiene que saber lo que se va a votar y es el responsable de coordinar al grupo», recordó, catalogando de «despropósito» el hecho de que «nadie hubiera tenido los cinco sentidos puestos en el Pleno».

A su juicio, lo ocurrido anteayer «forma parte de una misión que se viene a cumplir en Avilés», que no sería otra que la de hacer saltar el partido, mayoritariamente crítico con Mercedes Fernández, por los aires. «En Avilés se está librando la primera batalla para el congreso regional», sostuvo ayer Maniega, que pide «cordura» para que el partido no haya «espectáculos que se pagan en las urnas».

No habrá expediente

Lo que ocurrirá a partir de ahora es una incógnita. De momento, Maniega no se plantea abrir un expediente a los ediles que votaron en contra de una decisión de la junta local. «No estoy en condiciones de hacerlo, aunque podría pedirlo en otras circunstancias», señaló. Pesa, sobre todo, que Mercedes Fernández apoyó públicamente a De la Torre hace unos meses, cuando dijo que era su apuesta para la candidatura a la alcaldía en las próximas elecciones municipales. Así las cosas, todo se fía a un congreso del que Fernández podría salir nuevamente elegida presidenta, complicando mucho las cosas al Partido Popular de Avilés, o habría otro nombre distinto en la dirección.

Los reproches hacia De la Torre fueron ayer muy numerosos. Se le echó en cara no solo el hecho de que con su negativa a los presupuestos al Partido Popular haya perdido «la posibilidad de decidir a qué se dedica el remanente de tesorería», sino, sobre todo, no cumplir con las decisiones de los órganos colegiados, y también una falta de comunicación con la presidenta local y su ausencia en las reuniones. Maniega relató como en la junta local que se celebró el martes, fue él el que pidió alterar el orden del día para dejar el debate sobre los presupuestos para el final. «Así lo hicimos, y él dio tres motivos de poco peso para votar en contra y se marchó sin oír el debate, en una postura poco democrática», denunció Maniega.

Carlos de la Torre no quiso ayer expresarse sobre lo ocurrido ni sobre el clima de crispación que se vive en el seno de un grupo municipal roto, y que ya no se esfuerza en esconder ni disimular sus diferencias internas.