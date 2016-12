La oposición pide diálogo en 2017

Además de sacar a superficie la profunda grieta abierta en el seno de la junta local del PP, la kafkiana aprobación del presupuesto del próximo ejercicio ha puesto punto final al curso político 2016, marcado en el plano municipal por la pugna entre un gobierno en minoría que acusa a la oposición de centrar sus esfuerzos en poner piedras en el camino y de una oposición que acusa al gobierno de practicar lo que el portavoz de Somos, David Salcines, define como «la política de las lentejas, o las tomas o las dejas».

La aprobación del Plan Especial del Casco Histórico, el inesperado y aún tímido avance dado hacia la eliminación de la barrera ferroviaria y la inyección económica que supondrá el Plan DUSI, diez millones en cuatro año, han sido los principales logros de un año marcado por la crisis en el área de Festejos, por el nuevo estancamiento de la futura carretera de acceso al puerto y por la conclusión de las obras de construcción del colector industrial, a la espera de entrar en servicio.

Desde la óptica de la oposición la perspectiva difiere radicalmente de la expuesta por la alcaldesa, Mariví Monteserín, en la entrevista publicada por LA VOZ DE AVILÉS en su edición del pasado día 26. El año que hoy termina «ha tenido más sombras que luces», sintetiza Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz del PP, la primera fuerza de la oposición con seis concejales, dos menos que el partido de gobierno, el PSOE.

La iniciativa privada

Las luces que observa «han llegado desde la iniciativa privada y desde el Gobierno de España, no desde el Ayuntamiento. Hemos visto que las grandes multinacionales asentadas en Avilés mantienen el ritmo o pisan el acelerador como ArcelorMittal, que anuncia inversiones millonarias, y que las amenazas que se cernían sobre Alcoa se han disipado gracias a la subasta eléctrica», destaca en primer lugar. También se refirió a los tráficos portuarios como indicador de que la economía «repunta», al referido Plan DUSI, «una prueba más de que el Gobierno de España apuesta por Avilés», y al empleo, «que sigue al alza aunque no con la misma intensidad que en el resto del país».

Es ahí donde sitúa la zona de penumbra. «El gobierno local está en fuera juego, ni siquiera ha sido capaz de sacar adelante un plan de empleo. Sigue sin entender que está en minoría y abocado a entenderse con el resto de fuerzas políticas. Su tendencia es hacia a la agresividad, a dejarte fuera, a darte una mano y cortarte la otra. Está fuera de ciclo, sin rumbo, atenazado por la crisis del PSOE, por su falta de ideas. Es consciente de que a nivel electoral hoy en día es la tercera fuerza política de Avilés y no sabe qué dirección tomar», afirma el portavoz del PP, uno de tres los concejales del grupo municipal que, por error, facilitaron con sus votos que el presupuesto saliese adelante.

La crisis abierta en Festejos como consecuencia de las irregularidades detectadas por este periódico constituye, a su juicio, «otra prueba de la debilidad de este gobierno. No ha sabido atajarla y vamos a seguir padeciéndola lo que resta del mandato», augura. Ante la actitud que denuncia, contrapone «la del Partido Popular. Hemos aprobado el Plan del Casco Histórico y las ordenanzas. Nosotros sí estamos abiertos a negociar, el problema es que salvo excepciones puntuales el PSOE no está por la labor», concluye De la Torre.

David Salcines, su homólogo en Somos, la tercera fuerza política de la Corporación con cinco concejales, construye su balance de fin de año sobre una frase. «Algo no va bien cuando por segundo año consecutivo el gobierno local es incapaz de acordar el presupuesto, algo no va bien cuando el PSOE tiene una concepción absolutista del poder e invoca constantemente al espíritu de Rajoy cuando tenía mayoría absoluta, algo no va bien cuando el tema del agua acaba en los juzgados, algo no va bien cuando las prealertas por contaminación y las inundaciones de Llano Ponte obedecen únicamente a fenómenos meteorológicos, algo no va bien cuando el PSOE nos considera el enemigo y establece como estrategia rechazar nuestros planteamientos simplemente porque vienen de Somos, no a todo y punto».

Salcines se detiene en Festejos. «Algo no va bien cuando la concejala no dimite y cuando la alcaldesa, en lugar de cesarla, la ratifica pese a que lleva meses sin trabajar como concejala del área. Es un ejemplo más de la falta de transparencia democrática del PSOE y de su concepción absolutista del poder. Miente cuando dice que venimos a obstaculizar, cuando hemos hecho multitud de propuestas, y miente cuando dice que nos negamos a todo. A lo mejor el próximo año tendremos que presentar una propuesta alternativa al presupuesto».

Gobierno «zombi»

Antaño socio en el gobierno del PSOE, Izquierda Unida se muestra especialmente crítica con un gobierno «zombi, incapaz de entender el mensaje de diálogo que imponen las urnas. Solo entiende la primera parte, imposición», manifiesta Alejandro Cueli, portavoz del grupo municipal, tres concejales. Solo aprueba al gobierno en una asignatura, «la de los conflictos. Negarse a crear una comisión de investigación del agua, los reconocimientos extrajudiciales, la nefasta gestión del conflicto laboral del Conservatorio o su apoyo a la concejala de Festejos pese a las graves irregularidades en el manejo del dinero público son algunos de los ejemplos que contribuyen al desprestigio de la política y a paralizar la ciudad». De cara a 2017, Cueli reclama «que se pongan los medios necesarios para acabar con la violencia de género, que el giro a la izquierda del gobierno socialista que permitiría la estabilidad se haga realidad, que el nuevo proyecto para suprimir la barrera ferroviaria salga adelante y que el colector industrial entre en servicio de una vez».

Ciudadanos, dos concejales electos y uno en realidad, Carmen Soberón, expresa su «preocupación por la debilidad del gobierno, que sin embargo es capaz de salir adelante bien por la debilidad de la oposición o por sus intereses en otros ámbitos», y también por «la progresiva radicalización de las posturas. No aprecio que ni el gobierno ni los partidos de la oposición con mayor representación tengan verdadera voluntad de llegar a acuerdos».

Agustín Sánchez, único concejal de Ganemos, completa la Corporación. De cara 2017 anuncia que «continuaremos haciendo propuestas para luchar contra el desempleo, mejorar los servicios sociales y desencallar la ciudad, que sigue paralizada».