El PP regional reprocha a Maniega que ataque a su partido y no al PSOE

La presidenta regional del Partido, Mercedes Fernández, no ha querido aún pronunciarse sobre la situación vivida en Avilés ni tampoco se ha dado un respaldo público a Carlos de la Torre. Desde la dirección regional, sin embargo, sí se reprocha a Carmen Maniega el hecho de que sus últimas declaraciones «se dirijan más a evidenciar el error del portavoz que a desbancar al Partido Socialista del gobierno local». Fuentes del partido explican que «la impresión que se saca desde Oviedo es que su problema es el grupo municipal, y no la gestión de los socialistas».

De momento, el partido no ha tomado ninguna decisión sobre Avilés, aunque el hecho de que ni Araujo ni Álvarez ni Zarracina emitiesen su voto sobre el presupuesto complica la posibilidad de que les pueda ser aplicada una sanción en el supuesto de que hubiese incumplido los estatutos del partido por no tener el aval del comité ejecutivo para facilitar la aprobación de las cuentas.

La dirección regional, no obstante, asegura que la información sobre el transcurso de las negociaciones del presupuesto de Avilés entre Carmen Maniega y Luis Huerga llegó únicamente a través de la prensa, sin que hubiera una comunicación formal por parte de los órganos de la formación en la ciudad. Maniega, en cambio, volvió a asegurar ayer que había tratado de contactar telefónicamente con Mercedes Fernández al término de la reunión del martes, sin éxito, y que acto seguido le envió un mensaje resumiendo lo ocurrido y la decisión de abstenerse.

La dirección del partido asegura no tener constancia de los mensajes de Avilés

A primera hora de la mañana siguiente, además, habría enviado un extenso correo electrónico a la propia Fernández, además de a su secretaria y al asesor jurídico en el que se detallaba el debate acaecido en el seno de la junta local y las decisiones adoptadas en la reunión. En la sede ovetense de Manuel Pedregal, sin embargo, aseguran no tener constancia de la insistencia de Carmen Maniega en contactar a Mercedes Fernández, y comparan la situación de Avilés con la que se vivió en Gijón la semana pasada, cuando el Partido Popular apoyó los presupuestos de Foro, después de haber acudido personalmente a Oviedo y exponer allí los acuerdos alcanzados.

El partido alude a un artículo de los estatutos, el 35r, que daría al comité ejecutivo regional la última palabra sobre las decisiones referidas a los presupuestos en los ayuntamientos no gobernados por el PP. Maniega, sin embargo, considera que esta necesidad de consultar al comité responde «a otros tiempos», y que ella se siente legitimada por los mandatos tanto del presidente nacional, Mariano Rajoy, como de la regional, Mercedes Fernández, que en las últimas semanas, e incluso días, se han expresado públicamente a favor de alcanzar acuerdos.

«Es el portavoz municipal el que tiene que explicar de dónde sale su no, porque en ese Pleno no representó a la junta local, sino exclusivamente a sí mismo», sostiene Maniega, que también plantea la posibilidad de que De la Torre contase con el respaldo de Fernández, algo que ella asegura desconocer «porque no me coge el teléfono».