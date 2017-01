'Campaneros' al alza

Dicen que los planes imprevistos son siempre los mejores e Isaac Bazán, director y guionista avilesino, puede dar buena cuenta de ello. El realizador, que acabó estudiando Dirección Cinematográfica tras comprobar en el campo de batalla de una clase de Primaria que la carrera de Magisterio no estaba hecha para él, continúa triunfando por diversos espacios de proyección con su documental 'Campaneros', que narra en primera persona las experiencias de cinco obreros que colaboraron a levantar las instalaciones de Ensidesa.

«Lo cierto es que surgió así, pero yo nunca había pensado en hacer documentales porque me parece que es un género que deja poco espacio para desarrollar la parte más artística de mi profesión», explica Bazán, quien comenzó a recolectar información sobre la fábrica con apenas quince años sin ni siquiera él saber que se acabaría materializando en una cinta audiovisual. «En las comidas familiares siempre surgía el tema de Ensidesa, ya que mi familia recaló aquí desde Málaga y Extremadura», expone.

Hace apenas dos meses, Bazán llevó 'Campaneros' a Valladolid, donde le dieron la oportunidad de cerrar la Semana de la Arquitectura celebrada en el Museo de Arte Contemporáneo Español 'Patio Herreriano'. «Fue un gran honor, siempre hace ilusión llevar fuera tu trabajo, al igual que cuando lo pasaron en México con motivo de la celebración del Festival Cinetekton», recuerda.

Y es que aunque a priori el argumento pueda parecer un tema acotado a un ámbito demasiado local, Bazán señala el éxito ante otros públicos. «Es un pedazo de Historia de Avilés, pero la parte humana es muy exportable y por eso funciona tan bien», destaca. El propio autor se mostró sorprendido durante el transcurso de la grabación por los momentos mágicos que se crearon en algunos instantes de las entrevistas con los cinco protagonistas. «Si bien es cierto que el género te limita más porque no hay interpretaciones, la personalidad de las personas sale a la luz y se crea así una conexión con el público», advierte el realizador.

Isaac Bazán tampoco se olvida de la importancia de la propia edificación de las instalaciones, otra de las claves del interés que despierta 'Campaneros' fuera de Avilés y Asturias. «Fue una macro obra espectacular para aquella época, los operarios trabajaron como auténticos monstruos», rememora. Encontrar a estos trabajadores para que ofrecieran sus testimonios no fue tarea fácil, pero ahora el director puede presumir de haber colaborado a enriquecer el archivo histórico de la ciudad para generaciones venideras.

Destinos paralelos

Lamentablemente, no todos sus proyectos han llegado a ser tan reconocidos como este; a 'Arijanos', documental que recoge el éxodo que vivió la localidad de Arija (Burgos) a raíz del cierre de la fábrica de Cristalería Española y la posterior reubicación de estos empleados en las sedes de Avilés y País Vasco, todavía le falta el último empujón para poder competir con su predecesor. «No ha tenido ni de lejos tanta promoción como 'Campaneros', a pesar de que en los dos únicos pases programados en el Niemeyer se agotaron las localidades», se lamenta Bazán.

No obstante, al realizador no le faltan fuerzas para seguir sumando proyectos a su extenso currículum. Ahora aprovecha estas señaladas fechas para visitar a su familia en la ciudad antes de embarcarse en la producción de su cuarto cortometraje y la redacción de otro guión. Vuelve así a la época pre-documental, aunque sin cerrar ninguna puerta. «No selecciono los trabajos por su género o por si es una superproducción o no, sólo pienso en materializar aquellas ideas que me atraen», advierte un decidido Isaac Bazán.