«La mercancía que se mueve en el puerto tiene un alto valor añadido»

Ership Alvargonzález es una empresa consignataria de buques, estibadora y agente de aduanas íntegramente asturiana que cuenta con veintiocho oficinas en España, Europa y América. La de Avilés se ubica en el polígono de Las Arobias, a las puertas del recinto portuario, y hasta el pasado día 31 ha sido dirigida por Delfín Luis García Novo, que ya disfruta de su jubilación. Atrás quedan 46 años de trabajo en los que ha sido testigo de la evolución que ha experimentado el puerto de Avilés, declarado de interés general del Estado.

–El puerto ha cambiado mucho en este tiempo.

–Cuando empecé solo había cuatro muelles, los de San Juan de Nieva y Raíces, con un calado de ocho metros, el de Ensidesa, de entre siete y nueve, y el de Inespal, con siete. Ahora tenemos cerca de cinco kilómetros lineales de muelles y calados de hasta 14 metros, con 11,5, en el canal, que también ha sido ampliado. Sí, el cambio ha sido radical, comenzando por la propia ría. Ahora está limpia.

–¿Y los tráficos?

–También. Avilés ha pasado de ser un puerto por y para la antigua Ensidesa a dar servicio a otras muchas empresas. Sí antes movía el 75% de los tráficos lo que hoy es ArcelorMittal representa únicamente el 25%. Eso sí, sigue siendo un puerto fundamentalmente granelero.

–También ha cambiado mucho el entorno.

–El paisaje industrial se ha diversificado y las instalaciones portuarias han ido modernizándose y adecuándose a las nuevas necesidades. Ahora hay más de 30.000 metros cuadrados de naves, y las grúas han pasado de tener seis a sesenta toneladas de potencia.

–La Autoridad Portuaria sopesa instalar una plataforma ro-ro.

–Creo que sería muy útil, principalmente para embarcar y desembarcar directamente determinadas piezas pesadas, sin necesidad de grúas, con el consiguiente ahorro para los fabricantes.

–También está sobre la mesa ampliar el muelle de Raíces Viejo.

–Adelantarlo hasta alinearlo con la ampliación, como está previsto, permitiría aumentar el calado a doce metros y ganar al mismo tiempo explanada portuaria. Es un proyecto muy necesario que en mi opinión habría que acometer en el menor plazo de tiempo posible.

–¿Cree necesario acometer la tercera fase del muelle de Valliniello?

–En estos momentos no, pero de cara al futuro sería muy interesante. Por situación y fondo de muelle posiblemente sería el mejor.

–La nueva carretera de acceso al puerto siguen sin ejecutarse.

–Debería ser una realidad desde hace años. Agilizaría las actividades portuarias y sacaría el tráfico pesado del centro de Avilés. Hablamos de unos mil camiones diarios.

–¿Hacia dónde se dirige el puerto?

–Los tráficos cautivos, es decir, la blenda, el carbón, el zinc y los siderúrgicos, están muy consolidados, y los eólicos y las piezas pesadas aportan especialidad, en mi opinión la tendencia que debe seguir el puerto. Aumentar los tráficos mucho más allá de los cinco millones de toneladas al año va a ser complicado, pero lo realmente importante es el valor de la mercancía, no su peso. Y la que se mueve en Avilés tiene un alto valor añadido.

–¿Tiene la sensación de que la importancia de la actividad portuaria no se valora en su justa medida?

–Mucha gente desconoce lo que realmente es un puerto y no puede ser consciente de todo lo que significa. El valor de la mercancía que se mueve en Avilés es impresionante y su repercusión en la economía regional también. En lo que a exportación se refiere Avilés es posiblemente en estos momentos el puerto más importante de la región en lo que a valor añadido se refiere.

–Asturias tiene dos puertos de interés general del Estado muy próximos entre si. ¿Cómo es la relación entre ambos?

–No hay problemas ni intromisiones. Cada uno tiene sus propios tráficos y es difícil que se desvíen de uno a otro. En Avilés nunca podrá entrar un barco con 300.000 toneladas de mineral, que sí tiene cabida en Gijón, pero ofrece otras muchas cosas.

–Hace unos meses los tráficos de clínker se trasladaron a Gijón.

–Es una decisión estrictamente empresarial que hay que respetar.

–¿Cree que se pueden recuperar?

–Podría ser, pero en estos momentos es mucho más factible que se mantengan en el puerto vecino, más próximo a la factoría que lo produce y con menos problemas medioambientales.

–En este sentido, la estación de El Matadero es la que registra mayores índices de contaminación.

–Sus registros no reflejan la realidad y no pueden atribuirse únicamente a la actividad portuaria. Solo hay que ver donde está, en el corazón de una zona industrial, contraviniendo las recomendaciones de la normativa europea. Además, los aerosoles que genera el ambiente marino y la misma arena de la playa, a fin de cuentas una partícula pm10, que arrastra el viento hacen que aumenten los valores que registra, desvirtuándolos. Insisto, esa estación no mide los niveles reales de contaminación. Dicho eso hay que optimizar al máximo los recursos para que puerto y medio ambiente puedan conjugarse sin que los tráficos se resientan, y es evidente que en los últimos años tanto la Autoridad Portuaria como los operadores portuario han invertido mucho dinero para adaptarse a las nuevas normativas y reducir el impacto que genera la actividad.

–La consejería ha advertido que puede imponer sanciones.

–Y ya lo ha hecho, y en algunos casos a empresas a las que no ha concedido el tiempo necesario para implantar sus requerimientos.

–Ampliación del muelle de Raíces, plataforma ro-ro, catorce metros de calado... ¿Se puede ir más allá?

–Ahora estamos en barcos de hasta 236 metros de eslora, trece de calado y 33 de manga. El límite lo impone la curva de Pachico, y quizá podría ampliarse para aumentar la eslora a 250 metros, la manga a cuarenta y el calado a 13,5 ó 14. Ahí está el techo.

–¿Es suficiente?

–Los barcos excesivamente grandes están pasando dificultades. En estos momentos se imponen los panamax, de entre 235 y 245 metros de eslora, y la mayoría tienen cabida en el puerto de Avilés, aunque no todos a plena carga.

–¿Qué se lleva a casa después de 46 años de trabajo a pie de muelle?

–Muchos buenos recuerdos. En este tiempo he conocido a diez presidentes del puerto y a siete directores, y con todos me he sentido muy a gusto. Quiero dar las gracias a todos y muy especialmente a los actuales, Santiago Rodríguez Vega y Rubén Marín. Gracias a su gestión el antiguo concepto de Autoridad Portuaria como organismo burocrático y funcionarial ha cambiado a otro más moderno y funcional, abierto a todos los que formamos parte del puerto de Avilés.