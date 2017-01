Las asociaciones de vecinos piden «diálogo» antes de las obras en los barrios

2016 fue un año moderadamente bueno para los distintos barrios de Avilés, que por fin vieron algunas de las obras largamente demandadas por las asociaciones de vecinos. El esfuerzo se aprecia más, si cabe, después de los años en los que la recesión económica pegó más duro y en los que la inversión municipal se redujo al mínimo. Con todo, siempre quedan cosas por hacer y mejorar.

Asociación Marcos del Torniello

A la expectativa de la inversión de los fondos DUSI

Saben que «grandes obras no se pueden pedir», pero Lici Alonso, presidenta de la asociación de vecinos Marcos del Torniello, en Versalles, tiene alguna petición en cartera. Lo que más le inquieta es el destino que se dará a los fondos DUSI, procedentes de la Unión Europea para Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. «Espero que nos expliquen qué planes tienen para gastarlo porque nos gustaría que se abordaran algunas mejoras en viviendas», apunta. Cree que tampoco se puede olvidar del aspecto social, como ayudas a la renta o fomento del autoempleo.

Polígono de la Magdalena

Limpieza de solares y mejora de calles

Después de un año «muy positivo» con la reparación de varias calles, Pedro Majada, vocal de cultura y urbanismo de la asociación de vecinos del Polígono de La Magdalena, reclama que no se olviden algunas reurbanizaciones pendientes como «la calle Pedro Lucuce y Ponte o la zona de Valdés Salas que va por detrás de la iglesia». Eso sin olvidar el estanque del Parque de La Magdalena y la limpieza de un par de solares. Antes, eso sí, «deberían hablar con los vecinos».

El Hórreo - El Carbayedo

Una marquesina que ni está, ni se espera

A veces las demandas que parecen más sencillas son las irresolubles. O tal se desprende de los acontecimientos. Es la más que reclamada marquesina para el autobús en el parque del Carbayedo. «Nos dicen que no se puede, que en su defecto pueden instalar unos bancos, pero no es eso lo que necesitamos», explica Manuel Fernández, de la asociación El Hórreo, de El Carbayedo. También señala hacia la conflictiva conexión entre la calle Río San Martín y Buenavista, que solicita que no caiga en el olvido.

Santa Bárbara de Llaranes

Alabanza a las mejoras realizadas en 2016

Gabriel Alzola, de la asociación de vecinos Santa Bárbara, entona el 'mea culpa' para hablar de la única calle que no entró en los presupuestos participativos pactados con el Ayuntamiento. Es la del Roble, que necesitaría una reparación integral, y que queda a la espera de una intervención. Por lo demás, se felicita por las muchas mejoras abordadas este año. Entre otras, la rehabilitación integral de las 'canchas rojas' y del tercer campo de La Toba, la pintura de viales, los aparatos de gimnasia instalados y el exquisito celo en el mantenimiento de parques y jardines.

Asociación El Nodo

Escaleras entre las calles Carabela y Corbeta

El año en el que la asociación de vecinos El Nodo revivió con una nueva junta directiva, presidida por Andrea Rodríguez Gándara, lo primero que tuvo que hacer fue solucionar los graves problemas económicos internos. Aún así, ha sido capaz de ir gestionando algunas reclamaciones de mantenimiento para el barrio y organizar diversos actos festivos para los vecinos. Entienden los plazos municipales a la hora de solucionarles las peticiones y, de momento, solo reclaman una revisión de las «peligrosas» escaleras entre las calles Carabela y Corbeta.

Pedro Menéndez-Centro

Atentos a la revisión del plan del casco histórico

La asociación que puso sobre la mesa la recuperación de la muralla de Avilés escruta cada trámite burocrático del plan del casco histórico con la mirada puesta en el entorno de la calle Las Alas. La solución que se da a la diferencia de altura entre los Alfolíes y la antigua Casa de Roces es algo que vigilarán de cerca. Por lo demás, Pablo González Castañón, de la asociación de vecinos, reconoce que 2016 fue un año bastante bueno con una serie de propuestas aprobadas que plantearon en los consejos de zona. Por ejemplo, el Plan de Movilidad para el que reclaman un debate con la ciudadanía. «Queremos estar desde el principio en el tema», solicita.

Asociación Jardín de Cantos

Cumplimiento del convenio de Cristalería

Sergio Sanzol apenas lleva un mes y medio al frente de la nueva directiva de la asociación de vecinos de Jardín de Cantos pero tiene claro que las necesidades «urgentes» del barrio son las del año pasado, «el anterior y el anterior». En resumen, mejora del mantenimiento general del barrio, inversiones reales y la aplicación del convenio de Cristalería que, entre otras cosas, recoge la construcción de un nuevo centro social en el edificio en ruinas que antaño se destinó a lo mismo y es ahora propiedad del Sareb.

Fernández Carbayeda-San Pedro

Mejora de la conexión del Puente Azud

«Lo de todos los años» porque, en opinión de Javier Díaz, presidente de la asociación de vecinos Fernández Carbayedo-San Pedro Navarro de Valliniello, el asfaltado de un camino el año pasado no es suficiente para un núcleo con complicaciones. Díaz reconoce que la dispersión de las viviendas es una peculiaridad que provoca que los vecinos de algunas zonas no perciban las mejoras de otras. Aún así, recuerda que quedan dos caminos pendientes de asfaltar, falta iluminación en algunos puntos pero, sobre todo, urge a mejorar la conexión peatonal con el centro de Avilés, el nudo del Puente Azud.

Santo Domingo de Miranda

Un Camino de Bao «tercermundista»

Félix Rodríguez, presidente de la asociación de vecinos de Santo Domingo de Miranda, es el contrapunto al resto de dirigentes. Para él 2016 «no fue muy bien». La obra en la Casa de la Cultura para mejorar la accesibilidad, aprobada hace dos años y realizada «a última hora» del año pasado, «fue para tenernos contentos». Llevan años pidiendo el arreglo del «tercermundista» Camino de Bao y una solución a las inundaciones de las casas emplazadas en las proximidades de la subida por la Pedrisca.

Asociación de La Luz

Recogida de excrementos caninos y baldosas sueltas

'Al César lo que es del César' y así dispara Carmen Gutiérrez, presidenta de la asociación de vecinos de La Luz, que no pide al Ayuntamiento que recoja las defecaciones de los perros, sino a sus propietarios, es decir, a sus vecinos. «Estamos cansados de ir sorteándolas», confiesa. Reconoce que el barrio está «relativamente bien», aunque le gustaría que lo estuviera aún más. Le entristece la falta de iluminación navideña, que da un aspecto un poco triste al barrio, y apunta hacia la Plaza Alvarado, «donde hay muchas baldosas sueltas». Hay partida, según le comentaron, para ello «pero seguimos esperando».

Asociación El Quirinal

Reparaciones en Juan XXIII y canalones del Suárez Puerta

De tantas veces repetido, es como un mantra para María Antonia Rodríguez, presidenta de la asociación de vecinos El Quirinal. Se trata de los canalones del estadio Suárez Puerta, cada año más destrozados, pero «la pelota va de un lugar a otro» y, uno por otro, la casa sin barrer. Se alegra de las reparaciones que están mejorando la seguridad y aspecto de las calles Quirinal y del «logro» en las de José Francés y González Wes, donde «por fin hemos logrado que se peatonalicen y que circulen solo los coches de los residentes». En cartera queda «algunas reparaciones» en la calle de Juan XXIII.

Asociación El Marapico - Villalegre

Insalubridad en el antiguo centro de salud

Laura Cortés, presidenta de la asociación de vecinos El Marapico, de Villalegre, pide más vigilancia en el barrio por el hastío de los comerciantes, alguno de los cuales ha sufrido varios robos en los últimos meses. «Estamos igual que a últimos de 2015», empezando por la avenida de Santa Apolonia. «Primero iba a ser para octubre de 2015, luego para 2016 y ahora dicen que para marzo de 2017», resume. Teniendo en cuenta el tráfico que soporta, es la prioridad de un barrio en el que «el mantenimiento de las aceras brilla por su ausencia». «No pedimos que las levanten, solo que las mantengan en callen como Cristóbal Colón o Reyes Católicos». Por no hablar, del antiguo centro de salud «que sigue siendo un desfiladero de ratas y da una imagen penosa al barrio».