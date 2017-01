Cada avilesino gastará una media de 29 euros en el sorteo de El Niño

Todavía queda esperanza para quienes tuvieron que tirar a la basura sus participaciones en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad o conformarse con un simple pellizco. El viernes se celebra el del Niño, menos popular pero más generoso, aunque con cierta mesura, más premios de menor cuantía. Si el gordo pesa la mitad que en Navidad, 200.000 euros al décimo, y solo hay un segundo y un tercero, se establecen extracciones especiales y los reintegros, aproximaciones, decenas y centenas se multiplican. De ahí aquello de que «el niño toca más».

El año pasado se vendieron en Avilés 1.989.6000 euros y de cara al próximo sorteo Loterías y Apuestas del Estado ha consignado 2,3 millones, unos 29 euros por habitante. A nivel de Asturias el gasto medio se estima en 25,46 euros. Y según han transmitido a este periódico distintos loteros la venta «va bastante bien». Ayer lunes, festivo, abrieron casi todas las administraciones y en muchas había cola. Margarita Prado, la titular, atendía al público en la número 3, en Villalegre. «En Navidad repartimos medio millón de euros en pedreas y terminaciones y la mayoría de los que se llevaron algo vienen a cambiar el décimo por uno del Niño, no a cobrarlo. Por ventanilla está saliendo mucho, y la venta en bares también va muy bien».

Muchos de los clientes se decantan por uno de los números expuestos a la vista o simplemente coge el primero que le dan mientras que otros buscan uno concreto o una terminación a su gusto. «Como siempre las que más se piden son las que acaban en 5 y en 7», afirma Ana Panizo, de la número 1, en la plaza de España.

El sorteo de Navidad dejó en Avilés diez décimos de un cuarto premio, 220.000 euros repartidos desde la administración número 9, en Fernández Balsera. Su titular, Baldomero Muñiz, está a las puertas de la jubilación y espera que la suerte tenga a bien volver a pasar por su establecimiento. «Sería una buena despedida», suspira. En la número 6, en José Cueto, María Eugenia Casares no daba ayer abasto. «Como no tocó mucho en Navidad la gente está lanzada. Los números terminados en 5 y en 7 ya se han terminado y del 13, todo un clásico, no queda mucho. Incluso los bajos están saliendo bien».

Y lo mismo en la número uno de Piedras Blancas, que despachó por terminal un décimo del segundo premio de Navidad, 125.000 euros que según parece se han quedado en Piedras Blancas. «Vender se vende, pero no se puede comparar con el de Navidad. Nosotros más o menos la cuarta parte. Lo que sucede es que como hay muy pocos días para venderla sale toda a la vez», puntualiza su titular, Fernando Lastra.

La proporción no admite comparación. Si en Navidad el sorteo consta de 160 series de 100.000 billetes en el de El Niño se limita a 45, igualmente fraccionadas en 100.000 billetes al precio de 200 euros, diez décimos de 20. Por tanto el total de la emisión es de novecientos millones de euros, 630 para premios.

Al margen del gordo se establece un segundo de 750.000 euros por serie (75.000 al décimo) y un tercero de 250.000. Luego están las extracciones especiales de tres y dos cifras, 1.300 y 3.000 premios de 1.000 y 4.000 euros a la serie, respectivamente, las aproximaciones para los números anterior y posterior al primer premio (12.000 euros) y al segundo (6.100), las centenas y las terminaciones de tres cifras de cada uno de los tres primeros premios y los reintegros. El sorteo se celebrará al medio día en el Círculo de Bellas Artes de Madrid por el sistema de bombos múltiples.