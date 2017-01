«El envejecimiento de la sociedad es un problema de primer orden sin abordar»

Compensar la alta mortalidad y rejuvenecer una sociedad como la avilesina en la que, según los últimos datos del Registro Civil, mueren al año cuatrocientas personas más que las que nacen, no es algo que se pueda arreglar solo desde el ámbito político, sino que la sociedad entera debe implicarse en ello. Así lo cree y así lo defiende desde hace años el avilesino Alejandro Macarrón, ingeniero de telecomunicaciones y presidente de la Fundación del Renacimiento Demográfico, a quien sorprende la pasividad de la misma Europa, afectada al igual que Avilés y Asturias por este fenómeno.

«Una sociedad con una tasa de crecimiento vegetativo negativo (en la que se registran más muertes que nacimientos) a la larga tiende a desaparecer porque no es una sociedad productiva», alerta. «La democracia se convierte en una gerontocracia y son los mayores quienes condicionan la políticas». Macarrón aclara que en «proporciones normales» el pago de nóminas a jubilados y pensionistas «está muy bien», «pero en situaciones desproporcionadas es injusta y lleva al desastre» porque, entre otras cosas, «desincentiva la creación de riqueza y a las empresas les sale más rentable instalarse en sitios más jóvenes». «El 20% de lo que ahora producimos va a pensiones y a la Seguridad Social de los mayores, y esto solo va a más», alerta.

El dato lo confirma la concejala de Servicios Sociales, Yolanda Alonso, que asegura que el envejecimiento de la población es «algo que nos preocupa y nos ocupa». De hecho, «la mayor parte del presupuesto de servicios sociales va dirigida a atender a nuestros mayores». El 25% de los ochenta mil habitantes de Avilés supera los 65 años.

«La familia queda en un segundo plano. Vamos hacia una sociedad de viejos solitarios»

Macarrón hace un llamamiento a la reflexión porque, de no invertir la tendencia, el futuro pasa por una presión fiscal creciente o por una reducción de la calidad de estas pagas, «lo que tampoco es ningún escenario halagüeño». Y pone como ejemplo Asturias, que «si no fuera porque la sustenta el resto de España, tendría que reducir sus prestaciones a la mitad».

Para el presidente de la Fundación del Renacimiento Demográfico el problema, «de primer orden» e «incomprensiblemente» ausente en el debate social, la responsabilidad no recae solo en la clase política, a la que anima a incorporar beneficios fiscales para estimular la natalidad, sino que es algo que concierne a todos. Es una crisis de valores por una sociedad materialista y que tiene a los hijos a una edad demasiado tardía. «Me parece espeluznante el dato de bodas y divorcios (309 frente a 162). Aunque haya otro tipo de uniones, me parece que refleja muy bien que se rompen más relaciones de las que se crean, que el concepto de familia pasa a un segundo plano». «No hay niños, no hay nietos. Vamos a una sociedad de viejos solitarios», alerta.

Integración de inmigrantes

Sustenta Macarrón esa descarga de toda responsabilidad a los políticos en los datos. Antes de la crisis, en 2007, la tasa de fecundidad de las mujeres españolas (excluyendo a inmigrantes y nacionalizadas) era de 1,26; en 2014 fue de 1,28. «Esto demuestra que el la crisis económica no es la causa de la baja natalidad». «Las explicaciones y medidas siempre se centran en lo económico y, siendo importante y justo, no es lo principal», recalca. «Es muy importante, también, que las políticas no solo se centren en las mujeres trabajadoras, porque todas las mujeres son igual de madres».

En este problema poliédrico, Alejandro Macarrón aconseja no perder de vista el «importante reto» de integrar a las comunidades inmigrantes so riesgo de «crear una sociedad dual o de guetos». «Además, en España, en contra de lo que se dice, la diferencia de renta per cápita en comparación con los ciudadanos nacionales es la mayor de Europa», insiste.

En el ámbito municipal, la inclusión de la inmigración, trabajando en red con todas las organizaciones no gubernamentales, y el cuidado y valoración de las personas mayores son dos constantes. «Nuestra actuación respecto a las personas mayores sigue tres líneas: protección, prevención y participación», explica Yolanda Alonso. La primera, con programas de ayuda a domicilio o teleasistencia, entre otros, pretende una mayor autonomía de las personas en su entorno. La prevención comienza a los 75 años con un carta informativa a domicilio y una evaluación de la situación y la participación se articula a través del Centro de Mayores de Las Meanas y del que se abrirá en Llaranes.

Si desde Servicios Sociales se pretende hacer la vejez más llevadera, desde el área de Promoción Económica se diseñan políticas que animen a las empresas a invertir y fomenten el autoempleo, según explica su responsable Manuel Campa. Se trata de «repoblar los barrios con planes de empleo, viviendas asequibles y ejes comerciales», atraer emprendedores con líneas de financiación atractivas y una incubadora de empresas en el Parque Tecnológico.

«Queremos fijar talento. No es algo que se consiga a corto plazo, pero estamos tratando de crear los espacios y las condiciones para que las empresas encuentren su entorno», asevera Campa.