Los trabajadores del hospital piden un paso de peatones

Los trabajadores del Hospital San Agustín reclaman la instalación de un nuevo paso de peatones en los accesos al centro sanitario. Ya existe uno que cruza el camino de Heros y que usan muchos transeúntes para llegar al acceso peatonal, pero el problema lo tienen los empleados del centro sanitario que acuden a pie a su puesto de trabajo.

Para llegar a la entrada de personal, situada en la parte trasera del recinto, la más cercana al aparcamiento en superficie, no hay ninguna forma segura de cruzar a pie salvo la de dar un enorme rodeo. El sindicato CSIF reclama la instalación de un paso de cebra que sirva a para acceder a esta zona. «Llevamos tiempo manteniendo esta demanda, pero nos dicen que, como hay una zona verde, ahí no puede instalarse un paso», explica la sindicalista María Luisa Rodríguez.

CSIF pide que se ponga solución al problema de una vez, para que los trabajadores no tengan que arriesgarse a cruzar la carretera sin garantías y puedan acceder con seguridad a la zona de la entrada de personal, lo que en las circunstancias actuales no puede hacerse. «Hay pasos para los pacientes y para las visitas, pero no se ha pensado en los empleados», lamenta Rodríguez, que reclama un cambio en la estructura de la entrada al centro sanitario.