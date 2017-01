«Entrar a trabajar en un grupo consolidado me ha facilitado las cosas»

A Marta Gálvez le esperaba un difícil desafío en su llegada a 'Aladín, un musical genial': responder a las altas expectativas generadas por el trabajo de la anterior actriz que interpretaba a Jasmín, Erika Bleda, que fue premiada en varias ocasiones. Ahora, con varias representaciones a las espaldas, habla de lo que supuso para ella tal reto y de cómo afronta día a día su trabajo actoral y musical.

¿Ha sido difícil tomar el relevo de Erika Bleda, una actriz que fue tan aplaudida por el público?

A mí me motivó desde el principio. Siempre tuve muy claro que tenía que trabajar más de lo normal para estar a la altura de una actriz que había sido tan reconocida y premiada. A la vez, también digo que soy consciente de que nunca seré como ella, tanto para bien como para mal. Yo le doy mi propio toque al personaje, porque al fin y al cabo esto es teatro y lo que tienes que conseguir es emocionar al público.

«Tengo claro que no podré ser como Erika (Bleda), pero de lo que se trata es de aportar mi toque al personaje»

¿Cómo ha sido entonces comenzar a trabajar en un grupo tan formado y consolidado?

Creo que todos los que hemos entrado de nuevos a lo largo de estos más de tres años desde que se estrenase el musical coincidimos en que facilita el trabajo. El llegar y que todos se sepan su papel y dónde, cuándo y de qué forma deben intervenir ayuda un montón. Yo personalmente me he sentido muy arropada por José (Gasent) porque es con quien comparto más escenas y además él ya había estado en mi misma situación.

¿Cuál cree que es la clave para enganchar al público, siendo esta una historia ampliamente conocida por todos?

Creo que las risas son fundamentales, y en 'Aladín, un musical genial' nunca faltan. Después está la historia de amor entre los protagonistas, que eso siempre atrae mucho y, indiscutiblemente, el papel del genio es una parte fundamental en el desarrollo de la obra.

¿Es la primera vez que participa en un proyecto tan grande?

Sí, nunca había estado en un musical de estas características y que además me hayan dado el papel protagonista es una oportunidad increíble. Me pilló un poco de sorpresa, pero enseguida me puse a trabajar como una loca para poder llegar.

¿Y qué tal lleva la frenética gira de representaciones por toda España?

Trabajar de lo que te gusta es un placer, eso nadie lo puede discutir. Es verdad que en estas fechas navideñas cuesta un poco más porque supone estar lejos de los tuyos y perderte celebraciones importantes, pero puedo asegurar que al final compensa el sacrificio.

Además, es un reto aún mayor porque tiene que mezclar la interpretación con su faceta como cantante.

Sí, es todo un desafío. Pero me he preparado para ello, porque estudié Teatro Musical, disciplina que lo engloba todo. En la escuela ya me prepararon para ello y creo que sin esta parte previa de formación sería imposible que saliese bien.