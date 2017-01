El pasado mes de diciembre fue el más soleado en Avilés desde 1968

El sol que no vio Lérida en diciembre lo disfrutaron los avilesinos. Hacía mucho tiempo que no se veía un diciembre en Avilés con tantas terrazas llenas de gente. Hacía tiempo, también, que no se disfrutaba de un último mes del año con tanto sol. Fueron, exactamente, 171,2 horas de sol, cuarenta más que en 2001, el año en el que hasta entonces había salido más veces el sol un mes de diciembre desde que en 1968 comenzaron los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según los datos de la estación meteorológica del Aeropuerto, la que Aemet usa como referencia para la comarca avilesina, el pasado mes de diciembre se llegó a las 171,2 horas de sol frente a las 131 de hace quince años.

Acostumbrados a las nubes y al paraguas, los avilesinos se lanzaron a la calle a disfrutar de terrazas hosteleras y compras en el pequeño comercio, según confirman algunos establecimientos consultados. El sol contribuyó a templar unas temperaturas bajas por la mañana y la noche, que se hicieron más agradables en las horas centrales del día. A este factor se unió la ausencia de precipitaciones que, a falta de los datos oficiales de la Aemet, rondaron los cuarenta litros por metro cuadrados frente a una media de 74 en la serie histórica que va de 1981 a 2010.

Apenas se recogieron cuarenta litros de lluvia por metro cuadrado, 34 menos que la media

2016 se despidió con la temperatura mínima del mes, 1,4º a primera hora de la Nochevieja

Pero sol no es igual a calor y si bien la estrella logró suavizar la sensación de frío por el día, dio paso a unas temperaturas más gélidas de las habituales en cuanto se ponía. El año se despidió, de hecho, con la temperatura mínima del mes, 1,4ºC, a las 8.40 del día 31. Las más altas se disfrutaron la segunda semana del mes, con picos de veinte. Fueron máximas y mínimas más extremas que las registradas en diciembre de 2015, que pese a no batir ningún récord de sol sí ofreció unas temperaturas más templadas. La primera semana del citado mes, por ejemplo, se alcanzaron los 23 y 24º grados la primera y tercera semana. Las mínimas fueron, asimismo, bastante cálidas. El 1 de diciembre fue el día más frío con unas décimas menos de cinco grados, pero la mínima llegó a aproximarse a los quince grados el 18 de diciembre.

Es más, diciembre de 2015 fue un mes en el que tanto las mínimas como las máximas superaron prácticamente a diario las temperaturas medias del periodo histórico de 1981 a 2010. No así, en 2016, cuando hasta el 13 de diciembre tanto máximas como mínimas superaron ampliamente las temperaturas medias del periodo, pero comenzaron a caer por debajo a mitad de mes.

Buen tiempo para hoy

Siguiendo la estela del pasado mes de diciembre, en enero se ha estrenado con sol y con una agradable subida de la temperatura media de casi tres grados. Respecto a hoy jueves, 5 de enero, uno de los días más esperados del año por las familias con niños pequeños, no se esperan lluvias y las temperaturas oscilarán por la tarde a la hora de las cabalgatas entre los once y los nueve grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Un alivio para todos aquellos que aún recuerdan el viento, la lluvia y frío del 5 de enero de 2016, lo que no impidió que fueran miles las personas que llenaron las calles para seguir la cabalgata de los Reyes Magos por las calles y plazas de toda la comarca avilesina.