Actuación de The Garage Van

El Búho (Galiana, 62) acogerá mañana sábado la actuación del grupo The Garage Van a partir de las once de la noche, con entrada gratuita. Este grupo gijonés, que recientemente ha grabado su segundo videoclip, comenzó como un tributo a The Black Keys y está formado por Aitor Fuillerat, Diego Fernández, Javier Paraja, Daniel Castellano y Laura Peláez.