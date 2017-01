«Masterchef ha sido mi mejor regalo»

Estela Antuña es una niña avilesina inquieta, con aficiones dispares entre las que destaca sobre manera la cocina. Una pasión que hace unas semanas la llevó a ser la única participante asturiana del concurso 'Masterchef Junior'. Tras cuatro programas, la avilesina tuvo que decir adiós a su sueño de convertirse en la ganadora de la edición por culpa de un plato espárragos. Ahora hace balance de su paso por el programa de televisión y mira hacia el futuro que está lleno de actividades y proyectos gastronómicos.

«Masterchef fue mi mejor regalo. Se lo pedí a los Reyes el año pasado y he podido cumplir mi sueño», comenta Estela Antuña mientras ve desde la ventana la cabalgata de Avilés. Tras cerrar su etapa en el concurso, grabado en otoño, la joven ha retomado sus clases en el colegio y la rutina diaria que la tiene inmersa en un sinfín de actividades. «Quiero volver a hacer todo lo que hacía antes de ir a la televisión. Continuaré con mis clases de cocina en la Escuela de Artes y Oficios y estudiando chino», explica.

Ambas actividades extraescolares serán fundamentales para sus proyectos a corto plazo. Desde su página web quiere realizar recetas en vídeo pero también hacer críticas gastronómicas sobre los restaurantes que visite. El chino también será clave para Estela a partir de ahora, ya que se ha embarcado a editar vídeos con recetas españolas en este idioma. «Es una lengua complicada, pero trabajándolo todo se consigue por eso quiero seguir en mis clases», apunta Antuña.

De 'Masterchef Junior' también se lleva muchos trucos de cocina que le servirán para preparar sus propias recetas. «He aprendido muchas cosas, muchos trucos que me los guardo para mí porque son mi pequeño secreto», comenta entre risas Estela, que comparte con su familia su amor por la cocina.

Cuatro programas fueron los que llegó a grabar Estela Antuña antes de ser expulsada del concurso en la emisión de esta semana. «Al principio fue agobiante porque no estaba acostumbrada, pero luego te habitúas a las cámaras y disfrutas mucho», comenta la avilesina, que ya tiene sobre la mesa algunos proyectos para seguir colaborando con el programa de televisión de manera puntual, igual que lo han hecho antes otros concursantes.

Dabiz Muñoz y Marcos Morán

Aunque muchas de las recetas que prepara las aprendió en casa sigue de cerca a algunos de los cocineros más conocidos de España. «Me encantan Jordi Cruz y Dabiz Muñoz, y me gustaría mucho poder ir a sus restaurantes», asegura. Su tercer chef de referencia es Marcos Morán, porque «al estar cerca de casa he podido probar sus platos», explica Estela, que no se olvida de la gastronomía avilesina y se confiesa amante de la cocina que se realiza en el restaurante La Capilla del NH Collection Palacio de Avilés.

Durante su estancia en Madrid para grabar el concurso ha podido conocer a muchos artistas y cocineros, pero ella destaca uno: Martín Berasategui. «Fue el mejor de todos, conocerle fue genial, aunque tengo que decir que todos los que nos vinieron a visitar fueron muy buenos», apunta Estela Antuña.

Participar en 'Masterchef Junior' le ha traído una fama que de momento lleva bien. «Los niños en el cole se me acercan para preguntarme cosas del programa. Es divertido», confiesa. Igual que en el colegio le ha tocado volver a la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, donde acude a clases con adultos. «Las lecciones de niños me parecían muy simples para mí, con los adultos aprendo muchísimo más, y mi deseo es dedicarme a la cocina», afirma.