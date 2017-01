Los Reyes Magos lucen entre la multitud

Sus Majestades de Oriente desplegaron toda su magia en una lucida, colorida y multitudinaria cabalgata de Reyes. Miles de personas flanquearon el paso de la comitiva real a lo largo de todo el recorrido, desde el pabellón de deportes de El Quirinal hasta la plaza de España, donde Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigieron a los niños que, entre incrédulos y emocionados, se agolpaban allí. Uno de ellos era Rodrigo López, de cinco años. «Yo les he pedido seis cosas», concretó, aunque a la hora de decir cuáles se mostró bastante menos preciso. «Una escopeta, un coche teledirigido y... no me acuerdo de más».

Por los Reyes no pasan los años. Pese a que les contemplan más de dos mil primaveras se mostraron ágiles, sonrientes, cariñosos y contemplativos. «¿Qué nos has pedido tú?», preguntó Baltasar, posiblemente el más aclamado, a un niño que, embriagado, se quedó sin respuesta. «No te preocupes. Hemos leído todas las cartas, también la tuya, y traemos los regalos», contestó el Rey negro. «Y dónde están», reaccionó el niño. «Nuestro séquito viene detrás, del transporte se encargan ellos», tranquilizó Baltasar.

Un año más los Reyes llegaron a Avilés por mar a bordo de 'La Rechalda'. Esta vez con exquisita puntualidad, a las seis en punto de la tarde, conscientes de que ante la larga noche que tenían por delante no había un minuto que perder. Unos voladores surcaron el cielo cuando la lancha apareció al fondo de la ría y una vez amarró en los pantanales la emoción, hasta entonces contenida, de los cientos de niños, padres, tíos y abuelos que allí esperaban desafiando al frío estalló en un grito de júbilo. «Melchor, Gaspar, Baltasar, estamos aquí», gritaban los niños aleccionados por sus padres, igualmente ávidos por plasmar en una imagen tan mágico momento.

El desembarco real se llevó a cabo sin contratiempos y con bastante celeridad. Los Reyes saludaron a todos los niños que se pusieron a su alcance, se fotografiaron con ellos, les hicieron carantoñas y poco a poco fueron abriéndose paso hasta llegar a los tres coches que se encargaron de trasladarlos rápidamente al colegio público El Quirinal, donde esperaba su séquito.

La cabalgata se puso en marcha con cierta antelación a la hora oficialmente prevista, las siete de la tarde. Al frente marchaba un nutrido grupo de jinetes ataviados de negro, la escolta de Aliatar, el cartero real, un personaje de vital importancia en el séquito real a cuyo cargo queda la responsabilidad de asegurar que todos los deseos de los niños se ven cumplidos y de que los regalos se entregan en el domicilio exacto. Era la cabeza de una variopinta comitiva formada por más de trescientas personas que recorrió las principales calles de Avilés a ritmo alegre y pausado, con frecuentes paradas para que los distintos grupos que la componían fuesen ejecutando sus números y el público los disfrutase.

Quizá los mayores aplausos se lo llevó el formado por el grupo francés Les Ombres Branches, zancudos malabaristas con llamativos vestidos blancos que desprendían haces de luz del mismo color y profusamente maquillados. Gustar gustaron todos: las chicas del centro de danza Teresa Tessier, caracterizadas de cartas, los cortejos de tambores, las danzarinas árabes de la academia Nayda y las coreografías del Club Gimnástico de Versalles, la Escuela de Danza Valoe y el Club Patín Virgen de La Luz. La nota exótica la pusieron treinta integrantes de la Asociación Africanos en Asturias, con ropas tradicionales avanzando al ritmo de los animados bailes y sones característicos de la cultura africana. Tras ellos la Banda de Música de Avilés, interpretando temas propios de estas fechas.

Entre grupo y grupo marchaban los Magos de Oriente. Melchor lucía su sonrisa en un carroza tirada por un brioso corcel alado de blanco inmaculado, Gaspar, el de la barba pelirroja, a continuación y por último Baltasar, a bordo de un barca. Como manda la tradición detrás iban los regalos, unos en carros de tracción animal y otros sobre un camión cuyos fuertes humos hicieron que más de uno se echara la mano a la nariz y la boca. Y por último el carbón, tampoco mucho, y varias brigadas de la empresa de limpieza que se encargaron de despejar las calles de confeti, envoltorios de caramelos y excrementos de caballo.

Así, cada vez más dispersa, la cabalgata fue completando el camino hasta llegar a la plaza de España, materialmente abarrotada. La alcaldesa, Mariví Monteserín, y la concejala de Festejos, Ana Hevia, recibieron a sus majestades, que poco después se asomaban al balcón.

«Estamos agradecidos de la gran acogida que un año más nos habéis brindado y de vuestras sinceras muestras de cariño. Sabemos que habéis sido buenos de verdad. Esta vez no nos hemos mareado en el barco, ya sabéis que somos más de camello, y una vez más nos ha impresionado lo bonito que está Avilés, una ciudad amiga de la infancia, abierta a todos, volcada con los menos favorecidos y con los mayores. Seguid así, obedeced a vuestro padres, sed buenos en el colegio, nos riñáis con amigos ni compañeros e iros pronto para la cama», arengó Melchor, el más parlanchín.

Los Magos del lejano Oriente aún tuvieron tiempo de visitar a ultima hora de la tarde el Hospital Universitario San Agustín, donde repartieron los primeros regalos antes de entregarse por entero a su ardua labor. Fue el preludio de la noche más mágica del año, la noche de los Reyes, que hoy, ya con la tranquilidad del trabajo hecho, tendrán tiempo de visitar el a silo de ancianos antes de iniciar el largo viaje de regreso al lejano Oriente. Volverán el año que viene.