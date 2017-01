Física en clave avilesina

Paula Ríos (Avilés, 1991) es una de esos pocos jóvenes que han decidido emigrar al extranjero en busca de oportunidades laborales más estimulantes y con la voluntad de conocer otras culturas. Aunque reconoce no haber buscado con demasiado interés ofertas en España, asegura que «aquí también hay oportunidades buenas y malas, como en todos los sitios, y tienes que estar muy atenta para identificar las que más se adaptan a tus necesidades».

Ella, sin embargo, tuvo muy claro desde sus primeros pasos en el ambiente universitario que su intención era irse fuera «para conocer otras formas de hacer las cosas, idiomas y sobre todo porque si no lo hago con veinte años, menos lo haré con cincuenta». Con estas motivadoras palabras recuerda la decisión de hacer un Erasmus cuando cursaba el quinto curso de Ingeniería Industrial y justo después de decidir especializarse en Diseño Mecánico.

Con unos conocimientos «muy básicos» sobre la lengua alemana que sin duda echarían para atrás a muchos, Paula emprendió rumbo a la Universidad de Karlsruhe, un centro con amplio prestigio internacional en el campo de la física y la ingeniería mecánica, entre otras disciplinas. Por si la aventura no sonase ya de por sí suficientemente desafiante, la joven avilesina se encontró otra sorpresa a su llegada: era la única mujer de su clase. «En Oviedo éramos varias chicas, alrededor del 30% del total, pero allí había un poco de machismo», comenta sin darle más importancia.

Lejos de amedrentarse ante la situación, Paula puso todo su empeño en adaptarse al desarrollo de las clases y a la vida cotidiana. Tanto se integró que los profesores no tardaron en felicitarla personalmente por su capacidad de aprendizaje. «Como ellos estaban muy contentos y yo me di cuenta de la oportunidad que se me presentaba, decidí quedarme allí a hacer el proyecto de fin de carrera», explica la ingeniera.

En este punto, Paula destaca una de las principales diferencias del sistema educativo alemán respecto al español. «En la línea de hacer toda la experiencia universitaria muy práctica, allí el proyecto lo haces directamente en el seno de una empresa», señala, a la vez que prioriza el modelo práctico alemán frente al teórico de España.

En esta ocasión eligió Suiza como destino; durante seis meses desarrolló su complejo proyecto en la empresa ABB Turbo Systems AG, con el que buscaba estudiar el comportamiento de las carcasas de las turbinas cuando éstas eran sometidas a estados de carga. La nota de su trabajo no da pie a dudas sobre su buen desarrollo: Matrícula de Honor.

Tras pasar un año inmersa en un programa para estudiantes en NACCO Materials (Reino Unido), Paula decidió volver a Suiza para, ahora sí, dar el salto a una organización que no necesita presentaciones: el CERN.

Llegada al CERN

Después de someterse a un duro proceso de selección de aspirantes, la avilesina consiguió firmar un contrato de ingeniera mecánica junior en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (conocido por su sigla en francés, CERN). «Valoraron muy positivamente que estuviese dispuesta a aprender el idioma», reconoce. Esta macro estructura emplea -directa e indirectamente- a más de 13.000 personas en todo el mundo con el objetivo de avanzar en el campo de la física.

Por este motivo, el CERN apuesta por los jóvenes como Paula Ríos para formar futuros investigadores sobradamente preparados. «Hay muchísimo trabajo en todos los campos, pero ahora necesitan sobre todo muchos ingenieros porque pretenden actualizar y aumentar la capacidad del Gran Colisionador de Hadrones», resalta la joven.

Aunque Paula es consciente de estar viviendo una oportunidad «única», también afirma que precisamente por esto será muy complicado permanecer en la organización a largo plazo. «Quieren que por sus instalaciones pase el máximo de gente posible y, además, el siguiente contrato al mío exige haberse doctorado, lo que de momento no entra en mis planes», aclara.

En este escenario ultra competitivo, Paula no aspira a nada más -y nada menos- que «dar lo mejor de mí y empaparme de conocimiento». A la avilesina aún le quedan dos años por delante para valorar las oportunidades y, sin querer descartar nada, no se cierra a la posibilidad de volver a España. Lo que sí se atreve a recomendar al resto de jóvenes es «vivir la experiencia de viajar antes de que sea demasiado tarde».