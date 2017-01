Elisa Torreira o el poder de la naturaleza

«Soy inquieta, no paro de explorar, me gusta hacer lo que no sé hacer, no acomodarme; trabajar siempre en el abismo. En cada obra que hago, evoluciono». Son palabras con la que la artista avilesina Elisa Torreira se autodefine y explican una trayectoria en la que la influencia de la naturaleza, especialmente la mar, es una constante.

Afincada actualmente en la comunidad valenciana, Torreira cerró en 2016 sendas exposiciones en España y Marruecos en las que siguió explorando cualquier forma de expresión artística. En la de Alicante integró su 'Esperando la marea' en la muestra colectiva 'Inmoderatus'. El germen de 'Esperando la marea' se remonta a su estancia en Ibiza en 2015. Junto a la exposición realiza un recital poético-perfomance.

Fue, además, una experiencia singular toda vez que se logró una unidad conceptual junto con sus compañeras Tonia Trujillo, Isabel Cuadrado y Kae Newcomb. «No fue algo previsto. Cada una realizó su proyecto de manera individual. Cuando nos juntamos, vimos que había esa relación», comenta.

Como es habitual en sus diferentes creaciones, Elisa Torreira fusiona diferentes formas de expresión. «Siempre aparece el texto, ya desde que tuve la beca de Al Norte de 'LA VOZ DE AVILÉS-EL COMERCIO'. Estoy empezando a reflexionar sobre la incorporación de la música y también elementos del vestuario, que ya utilicé en 'El desván de mi infancia'», comenta.

Ahora, la muestra visitará Sevilla y, posteriormente, está prevista su estancia en Asturias, en el Museo Barjola. Es alguno de los compromisos que van surgiendo en un año cargado de proyectos y que, incluso, pueden llevar sus creaciones a México.

También a lo largo del pasado año, Torreira participó en una exposición colectiva en Tetuán, Marruecos. Se trata de una muestra de libros de artistas, una forma de expresarse en la que lleva tiempo trabajando y que, desde 2012, le lleva a mantener una cita anual con la feria internacional 'Másquelibros' que se celebra en Madrid. De hecho, el próximo 19 de enero presentará en Oviedo 'Ingente distancia', una colaboración con el poeta Aurelio González Ovies.

En el caso de Marruecos, Elisa Torreira participa junto con otros 18 creadores en la muestra que se desarrolla en la galería Saida Art Contemporain. «Lleva año y medio abierto, es el único espacio para el arte contemporáneo en la ciudad. Está yendo mucha gente», comenta.

«La creación me lleva mucho tiempo. La inquietud provocó que evolucionase desde la pintura convencional. Agotado un método de expresión busco otro camino», afirma una artista que se confiesa «muy crítica con mi trabajo», donde guía sus sensaciones y sensibilidad con total libertad.

De ahí, que Elisa Torreira no sepa a dónde llegará. Aunque sabe que lo hará con la naturaleza, y la mar, como telón de fondo.